A14, chiusure notturne del tratto Montemarciano-Ancona: itinerari alternativi

Lavori di sostituzione della linea elettrica sulla A14 (Autostrada Taranto- Bologna) e saranno previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 maggio, dalle ore 22 alle ore 6. Per questo sarà off limits il trtto stradale compreso tra Montemarciano e Ancona nord, in entrambe le direzioni.

Itinerari alternativi direzione sud

Se andate verso sud e viaggiate su veicoli leggeri, avete l'uscita obbligatoria a Montemarciano.A quel punto seguire le indicazioni per Chiaravalle/Ancona, seguendo comunque le indicazioni per l'Autostrada perchè così potrete rientrare dal casello di Ancona Nord per proseguire verso sud. Se viaggiate su mezzi pesanti, dovrete uscire a Senigallia, percorrere la Strada Statale 16 Adriatica verso Ancona, rientrare sulla A14 all'altezza del casello Ancona nord.

Itinerari alternativi direzione nord

Se andate verso nord e viaggiate su veicoli leggeri, avete l'uscita obbligatoria ad Ancona nord. A quel punto seguire le indicazioni per Chiaravalle, seguendo comunque le indicazioni per l'Autostrada perchè così potrete rientrare dal casello di Montemarciano, per proseguire verso nord. Se viaggiate su mezzi pesanti, dovrete uscire a Ancona nord, percorrere la Strada Statale 16 Adriatica verso Pesaro, rientrare sulla A14 all'altezza di Senigallia.