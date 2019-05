A lezione di volo con la Aerolight, nuovi piloti promossi a pieni voti

La Aerolight Marche Asd continua a sfornare nuovi piloti. Sabato, nel campo volo di Jesi, presso la sede della scuola di volo a motore AeCI, si sono svolti gli esami per il conseguimento dell’attestato di Volo da Diporto e/o Sportivo e dell’abilitazione al Biposto. Luca Belardinelli, Davide Farinelli, Marco Trappolini per l’Attestato e Lorenzo Maria Berardi per l’abilitazione al Biposto.

Al termine della fase addestrativa che li ha visti impegnati in lezioni teorico-pratiche, i piloti fabrianesi hanno sostenuto e brillantemente superato gli esami alla presenza dell’esaminatore, il Comandante Luigi Manfredi dell’Aero Club d’Italia. I nuovi piloti si sono confrontati con un controllo teorico seguito da un volo con a bordo l’esaminatore che al temine delle prove li ha valutati positivamente, dichiarandoli idonei al pilotaggio di velivoli per il VDS. L’attività di volo, circa 20 ore in oltre 30 missioni con l’istruttore e voli da solista è stata effettuata con velivolo Tecnam P92, considerato uno dei migliori addestratori al volo basico ed estremamente sicuro. L’attività teorica ha previsto lo studio di diverse materie: aerodinamica, aerotecnica, meteorologia, tecniche di pilotaggio, human factor, navigazione aerea, regole dell’aria, leggi e regolamenti e sicurezza volo.

Ai nuovi piloti la Aerolight formula l’augurio di proseguire nell’attività per il piacere di volare e per il raggiungimento di ulteriori abilitazioni. La scuola è gestita dal direttore e istruttore Marco Monaco e dall’istruttore comandante Antonello Paterni. A breve è previsto l’avvio di nuovi corsi per il conseguimento dell’attestato di volo e per la Fonia Aeronautica, ma presso la scuola è possibile effettuare anche voli di ambientamento e visitare la struttura. Per info, 335.5687088.