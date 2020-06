Dopo il lockdown arriva l'appello dello Iom: “Il 5x1000 per sostenere 300 malati oncologici”

“Anche quest’anno per lo Iiom Ancona Onlus conoscere il risultato della campagna 5x1000 è stato sorprendente: nel 2018 oltre mille persone hanno scelto di sostenere la nostra mission. Grazie alle vostre firme oltre 30mila euro potranno essere investiti in nuovi progetti, nella formazione di nuovi volontari, nel continuo aggiornamento della nostra equipe specialistica e, soprattutto, serviranno a dare continuità alle attività di assistenza domiciliare ai malati oncologici e alle loro famiglie permettendoci di migliorare la peculiarità dei nostri servizi". Lo dice lo Iom (Istituto Oncologico Marchigiano) in una nota con cui si appella agli anconetani e ai marchigiani affinchè sostengano la lotta della onlus con il 5x1000.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In un momento così difficile, causato dall’emergenza Covid, i divieti e le restrizioni ci hanno costretto ad annullare tutti gli eventi da sempre finalizzati alla raccolta fondi e la firma di ognuno di voi, ora più che mai, è di fondamentale importanza. Scegliere di devolvere il 5x1000 allo Iom Ancona Onlus significa garantire una migliore qualità della vita ad oltre 300 malati oncologici ogni anno".