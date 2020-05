Alessandro Borghese sceglie Dario: è il miglior ristorante della Riviera del Conero

Dario colpisce nel segno e vince la puntata di Quattro Ristoranti in onda giovedì 14 maggio su Sky e Now Tv. Il ristorante di Porto Recanati è il migliore della riviera del Conero. Tra fritture croccanti, raguse succulente preparate ad arte e una vista mozzafiato sul mare, il locale di Porto Recanati convince lo chef Alessandro Borghese e supera gli altri sfidanti in gara totalizzando 116 punti. A battersi per il titolo La Torre di Numana, il ristorante Della Rosa a Sirolo e Bebo's, sul lungomare di Porto Recanati.

Ma se il menù proposto da Dario colpisce il cuore dei ristoratori, lo chef Borghese decide di assegnare il bonus di 5 punti alla Torre di Numana. Il merito è di aver preparato le migliori lumache di mare. Paolo, lo chef, le pensa in una rivisitazione contemporanea proponendo delle "raguse in porchetta" sgusciate servite su un purè di patate. Sorprendentemente il locale di di Numana, con la sua terrazza a picco sul mare e il look total white, ha ricevuto qualche critica proprio sulla location, giudicata troppo sterile ed impersonale. Nonostante questo, però, il ristorante a due passi da Ancona si posiziona al secondo posto, totalizzando 110 punti.

In terza posizione si inserisce Giorgio del ristorante Della Rosa di Sirolo, che totalizza 102 punti. Chef Borghese apprezza le portate genuine e le ricette "vecchio stampo", mentre vengono giudicate un po' troppo invasive le decorazioni dei piatti a base di nero di seppia. Quarto posto, infine, per Bebo's che totalizza 99 punti. Alla sua titolare Michela, viene mossa la critica di avere un menù troppo vasto con pizza, sushi, pesce e carne ma, nonostante questo, l'ospitalità casual e il locale vista mare colpiscono senza dubbio i commensali. Alla fine, però, i taccuini hanno parlato e il van dai vetri oscurati si è fermato di fronte al ristorante Dario a cui va un premio di cinquemila euro e un'assicazione per un anno.