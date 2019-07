Bolletta salata? Potrebbe non essere il condizionatore: tutte le possibili cause

Ventilatore e condizionatore, uniti magari a una scarsa efficienza di alcuni elettrodomestici (su tutti il frigorifero) possono far levitare pesantemente la bolletta elettrica durante i mesi estivi.

Condizionatore

Con il caldo e le temperature alte tipiche dell’estate, i climatizzatori diventano l’unica salvezza per sopravvivere all’afa di questo periodo. Anche se ci regala un po’ di refrigerio, senza dubbio incide notevolmente sulle bollette. Se vogliamo continuare ad usarlo senza avere costi eccessivi, basta sfruttarlo nel modo corretto e si può arrivare ad un risparmio pari al 75%. Quindi meglio accenderlo quando davvero serve, con uno scarto di temperatura tra interno ed esterno pari ad 8 gradi. Inoltre, meglio usare la funzione deumidificatore ed usare anche il ventilatore. Per risparmiare meglio provvedere alla pulizia e cambiare spesso i filtri. Importante è evitare di ostruire le bocchette dell’aria con oggetti che limitano il passaggio dell’aria. La Cna di Ancona ha diffuso un vademecum sul corretto uso del condizionatore.

Molti condizionatori hanno sensori di rilevamento della temperatura, per questo meglio tenere distanti elettrodomestici che da accesi generano molto calore, come PC o televisori. Se dovere comprare un nuovo apparecchio (qui tutti gli indirizzi utili ad Ancona), meglio scegliere quello con tecnologia inverter, che adatta il funzionamento in base alla reale necessità della stanza, riducendo così l’emissione di CO2. Oltre agli apparecchi elettrici, la temperatura in casa può essere tenuta sotto controllo con piccole accortezze, che ne limitano il funzionamento. Ad esempio meglio usare tende bianche per l’esterno che riflettono la luce, mentre per quella interna meglio colori scuri che impediscono il passaggio dei raggi solari. In alternativa si possono tenere le serrande chiuse.

Scegliere la tariffa giusta

Negli ultimi anni l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha generato una riforma delle tariffe. Questo fa si che alcune famiglie hanno ancora contratti vecchi, non più adatti alle proprie esigenze. Avere una tariffa sbagliata può comportare costi eccessivi in bolletta, soprattutto se si usano molto gli elettrodomestici, ma si ha ancora la tariffa standard. Mentre l’opzione bioraria propone prezzi diversi a seconda delle fasce orarie e dei giorni della settimana, Quella monoraria è ideale se si usano sempre gli elettrodomestici o non si riesce a spostare il loro utilizzo dopo le sette o nei fine settimana. Con questa tariffa pagherete un prezzo costante tutto il giorno.

Elettrodomestici non efficienti

Gli elettrodomestici ormai fanno parte della vita quotidiana, anche coloro che li usano poco, non possono fare a meno di averne almeno uno a casa.

Se siamo tra quelli che non hanno molti apparecchi elettrici, ma hanno costi in bolletta alti, probabilmente hanno dei dispositivi che non funzionano bene o appartengono a classi energetiche alte. Oltre al condizionatore, il principale responsabile del consumo energetico è il frigorifero, perché è sempre acceso. Per questo motivo bisogna sostituire quelli di classe C o B, con quelli A+ o con i più moderni appartenenti alla fascia A+++.

Un altro modo per risparmiare è l’utilizzo delle lampadine a led. Queste oltre a consumare poco rispetto a quelle tradizionali, non generano calore e quindi non alzano la temperatura negli ambienti. Infine, non lasciare gli elettrodomestici in stand-by, perché anche se la tv ci sembra spenta i realtà sta consumando energia.