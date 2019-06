Anziani in casa, occhio ai pericoli: il vademecum per la loro sicurezza

La casa è l’ambiente in cui ci rifuggiamo, in cui cerchiamo il giusto relax e tranquillità. Anche se è il luogo in cui non vediamo l’ora di ritornare dopo una giornata di lavoro, a volte ci può riservare delle spiacevoli sorprese soprattutto se in casa ci sono bambini o anziani. Quest’ultimi spesso sono vittime di incidenti domestici banali che potrebbero essere evitati prestando più attenzione o installando dispositivi di sicurezza. Occhio anche alle truffe, caso specifico che abbiamo già trattato in precedenza. Bastano pochi e semplici accorgimenti e la nostra casa si trasformerà in un ambiente sicuro e protetto. Vediamo come: