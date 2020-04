Igienizzante fai da te per un pavimento a prova di germi: il rimedio "della nonna"

In questo periodo storico l’igienizzazione di casa è più importante che mai. Tra le parti da pulire con più frequenza, soprattutto per chi ha bambini, c’è sicuramente il pavimento. Nella maggior parte delle abitazioni è composto da grès o ceramica, in questo caso è possibile utilizzare una miscela igienizzante realizzata con i prodotti che si hanno in casa. Praticamente uno dei classici "rimedi della nonna".

Cosa serve

-Acqua calda (3 litri)

-Alcool denaturato (5 cucchiai)

-Aceto bianco (6 cucchiai)

-Sapone di Marsiglia

Procedimento

Versiamo in un secchio l’ acqua calda a cui aggiungiamo l’ alcool denaturato e l’ aceto bianco. Successivamente facciamo sciogliere un pezzetto di sapone di Marsiglia. A questo punto mescoliamo per far amalgamare gli ingredienti.