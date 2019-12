Freddo in arrivo, come (e perché) proteggere le tubature dal gelo

Le temperature si stanno abbassando sempre di più, specialmente la notte. Una delle cose più importanti per proteggere la funzionalità della casa è tenere lontano il contatore dell’acqua e le tubature dai rischi del gelo. Si fa ricorrendo a coperture provvisorie, ma non tutti i materiali vanno bene. Il tubo gelato non rischia di bloccare l’afflusso idrico, bensì di spaccarsi provocando allagamenti.

Cosa usare

- Polistirolo

- Poliuretano espanso

- Lana di vetro

- Gommapiuma

- Materiali isolanti in generale

Cosa non usare

- Carta da giornale

- Panni in stoffa

- Materiali che assorbono acqua.

Le case non abitate

Viva Servizi consiglia di chiudere i contatori delle case disabitate e svuotare gli impianti idraulici interni per prevenire il rischio di gelo.

Proteggere il contatore significa proteggere anche le tubature in entrata e uscita dallo stesso.

In caso di tubo gelato

Se il tubo risulta gelato non va assolutamente riscaldato con fiamma viva. In questi casi ci si può rivolgere al pronto intervento di Viva Servizi chiamando il numero 800181577