Mosche e zanzare in arrivo, come prevenire e combattere le infestazioni

Bella stagione in arrivo, zanzare e mosche anche. Prevenire le infestazioni è il miglior modo per combatterle. In questo caso, basta seguire alcune semplici regole oltre all'installzione delle zanzariere:

L'erba del giardino

La “giungla” potrebbe trasformarsi in un riparo perfetto per le zanzare che vogliono deporre uova. L’aggiunta di piante come la lavanda o la calendula rende più facile l’allontanamento degli insetti.

Basilico

L’odore del basilico allontana le mosche, posizionare una pianta nell’ambiente da “isolare” può essere una valida soluzione.

Pulizia delle finestre

Pulire le finestre con acqua, aceto e possibilmente olio di eucalipto è una soluzione per tenere lontane le mosche

Eliminare l’acqua stagnante

Sottovasi o comunque ristagni d’acqua, è risaputo, chiamano le zanzare. Occhio anche alle grondaie che potrebbero aver conservato residui di acqua piovana, così come gli annaffiatoi.

Immondizia

Gettare regolarmente l’immondizia può sembrare una raccomandazione banae, ma c’è chi ha la possibilità di conservarla fuori casa per poi fare il calssico “unico viaggio” verso i contenitori. Ogni minuto che si lasciano residui di cibo nel dimenticatoio è un richiamo per le mosche che amano svolazzare sui resti di alimenti.

