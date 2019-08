Forno a microonde, i vantaggi e rischi per la salute: tutto quello che devi sapere

Lo usiamo per cucinare, lo usiamo per cucinare e c’è chi lo utilizza anche per scaldare la tazza di latte la mattina (in fondo la rapidità è il suo forte). C’è un equivoco però sul forno a microonde: si pensa che sia così veloce perché raggiunge temperature più alte. Sbagliato. Il forno a microonde può favorire intossicazioni o infezioni per il semplice fatto che le temperature su cui lavora non possono eliminare del tutto i batteri del cibo. Questo rischio si corre con gli alimenti non più freschissimi, che è meglio cucinare in modo classico.

Le sue radiazioni fanno male? No!

Il rischio di salute che si corre utilizzando il forno a microonde è quello legato ai batteri e che abbiamo già spiegato. In quanto alle radiazioni emesse dal forno, queste non interagiscono con il nostro DNA. Pulendo l’elettrodomestico con prodotti non nocivi e seguendo le istruzioni d’uso, si può stare più che tranquilli.

Come funziona il forno a microonde

Questo elettrodomestico opera con un processo di interazione tra le particelle di acqua e grassi, che troviamo negli alimenti, e i campi elettromagnetici che si formano in seguito alle radiazioni emesse dal forno. Questo è il motivo per cui la pietanza si scalda prima all'interno e successivamente all'esterno.

I vantaggi del forno a microonde

- è semplice e rapido da usare

- è economico

- scongela gli alimenti in tempi rapidi

- mantiene il valore nutrizionale dei cibi freschi

- permette di cucinare al vapore

