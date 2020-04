Contagio, occhio anche agli spazi condominiali: 8 regole per ridurre il rischio

Contagio da Coronavirus, attenzione anche a come si usa l’ascensore. Uno dei luoghi condivisi per eccellenza infatti può veicolare anche questo tipo di virus, ma il rischio si abbassa notevolmente con delle buone norme igieniche. Le ha diffuse l’Anacam, l’Associazione nazionale imprese di costruzione e manutenzione ascensori. Ecco le precauzioni principali:

1. Pulsante, maniglia e bottoniere dell'ascensore possono essere a rischio.

2. Indossa sempre guanti e mascherine

3. Viaggia sempre da solo in ascensore, se questo non è abbastanza grande per stare a un metro dal tuo compagno di viaggio. Usa le scale se ti è possibile.

4. Sulle scale e sulle scale mobili, indossa i guanti monouso per sorreggerti al corrimano e mantieni sempre la distanza di sicurezza dalla persona che ti precede.

5. Per essere efficace, la sanificazione dovrebbe essere fatta dopo ogni utilizzo dell'ascensore

6. Ma è impossibile: quindi non abbassare mai la guardia anche se indossi i guanti

7. Fai attenzione anche alla maniglia del portone e ai tasti del citofono: sono possibili fonti di contagio. Anche se indossi i guanti, ricordati di non toccare mai la faccia.

8. Quando torni a casa, lava le mani accuratamente per almeno 20 secondi.