Istituto superiore di sanità, i consigli per mantenere l'aria pulita in casa e non

Uscire si può, finalmente, e tra qualche giorno si potrà tornare anche in bar e ristoranti. Le norme di sicurezza però sono più importanti che mai nella fase 2 e valgono in casa così come in tutti gli ambienti chiusi. L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso una serie di raccomandazioni da adottare per mantenere l'aria pulita, utili nella propria abitazione ma anche negli uffici o nei mezzi di trasporto.

Ricambio dell’aria

Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.

Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.

Non lasciare aperte le finestre la notte.

Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia

Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).

Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.

Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

Impianti di ventilazione

A casa

Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.

Negli uffici e nei luoghi pubblici