Olio da frittura, dove lo butto? I rischi, le multe e i luoghi dove smaltirlo ad Ancona

Frittura di pesce o di carne e cena in allegria. Poi però è il momento di sistemare la cucina e all’improvviso la domanda sorge come un fulmine a ciel sereno: «Dove butto l’olio della frittura?». Non nel lavandino, né in bagno e men che meno nel contenitore della spazzatura! L’olio usato per friggere non è biodegradabile e la patina che crea sulla superficie dell’acqua può creare anche problemi ai depuratori.

Può essere smaltito nelle isole ecologiche, dove ci sono contenitori appositi o si può chiedere anche al benzinaio di fiducia, che può smaltirlo negli stessi canali che usa per l’olio esausto delle automobili. Ciò vale ancora di più per chi ha un’attività di ristorazione: smaltire l’olio esausto tramite la rete fognaria comporta il rischio di una sanzione che può arrivare anche a 1.550 euro. C’è anche chi usa l’olio come concime per piante, in realtà è un mito da sfatare perché essendo un prodotto altamente inquinante rischia di provocare l’infertilità del terreno.

Cosa se ne ricava?

L’olio da frittura smaltito correttamente può entrare in una catena di produzione di saponi o lubrificanti di origine vegetali.

Le isole ecologiche ad Ancona

Le isole ecologiche dove è possibile smaltire questo tipo di prodotto sono riportate sul portale di Anconambiente:

• Piazza Martin Luther King quartiere Posatora

• Via Brecce Bianche, sul lato opposto rispetto al civico 60

• Via Brecce Bianche, sul lato opposto rispetto al civico 126

• Via Maestri del Lavoro, all’ altezza della scaletta presso la Cassa Rurale

• Via Tiraboschi

• Via Sparapani 66

• Via Thaon de Revel, sul lato sinistro salendo, presso il parcheggio della pista di pattinaggio

• Via Zuccari, nei pressi del Centro Tennis quartiere Pietralacroce