Il rumore del vicino è sempre più fastidioso: come isolare le pareti di casa

Che sia giorno o notte, il rumore del vicino spesso può essere un vero supplizio. Musica, aspirapolvere, tv oppure altro possono rendere un inferno le nostre ore in casa. Lo stesso vale se viviamo accanto a ferrovie, aeroporti, locali o strade altamente trafficate. Come difendere insomma la quiete domestica? Esistono diversi sistemi e metodologie.

La parete è quella giusta?

La prima cosa da fare è identificare la parete che trasmette il rumore, tenendo però presente che per effetto del “ponte acustico” quella stessa parete può propagare il rumore ad altre zone della casa. Capita mai di sentire parlare un vicino attraverso un muro anche se quel muro dà sull’esterno?

Materiali e procedura

I materiali che aiutano a risolvere il problema dei rumori sono fibra di legno, pannelli in cartongesso, pannelli o schiuma di poliuretano, lana di roccia o sughero. Per isolare una parete occorre costruire una controparete, cioè una parete da “sovrapporre” a quella esistente.

Procedura

-costruisci una intelaiatura in legno

- fissala alla parete

- Riempi gli spazi tra parete e intelaiatura con uno dei materiali elencati sopra

- ricopri l’intelaiatura di legno con del cartongesso

- fissa tutto con mastice isolante

Altri metodi

Pannello isolante

Sono dispositivi fonoassorbenti che vanno applicati sulle pareti con una colla o adesivi. Ne esistono anche in sughero o in tessuto per dare alla stanza anche un tocco di stile.

Intonaco isolante

Alcuni tipi di intonaco sono fonoassorbenti capaci di ridurre (ovviamente non azzerare) anche i rumori più forti.

porte e finestre

Infissi in Pvc o alluminio aiutano a isolare la stanza dai rumori.