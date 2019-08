Pulire vetri, specchi e infissi: i trucchi (a costo zero) per non lasciare macchie e aloni

Chi vive vicino al mare, come nelle nostre zone, è esposto a piogge sabbiose o salsedine che sporcano e non poco le vetrate. Lo stesso problema lo vive chi ha dei bambini in casa: provate a dir loro di non lasciare impronte sulle finestre (ne farebbero il doppio). Come rimediare? Facciamo ordine.

Gli infissi

Gli infissi sono soggetti a residui di polvere e agli agenti atmosferici. Per questo come prima cosa, è opportuno eliminare la polvere dai serramenti spolverando accuratamente la struttura della finestra o passando un panno umido. Solo in un secondo momento potete procedere al lavaggio. Ma per lavare bene gli infissi ed evitare di rovinarli, bisogna fare particolare attenzione al materiale di cui sono composti.

Infissi in PVC

Se i vostri infissi sono in PVC, consideratevi fortunati perché basta davvero poco per lavarli e mantenerli in perfetta forma. Come prodotto per la pulizia utilizzate uno sgrassatore leggero o un po’ di detersivo per piatti diluito in acqua tiepida. Se i vostri infissi in PVC sono chiari e un po’ datati, potete combattere il tipico ingiallimento con una soluzione composta da 1 litro d’acqua, 3 cucchiai di acqua ossigenata da 40 Vol, 2 cucchiai di bicarbonato e mezzo cucchiaino di detersivo per piatti. Lasciate agire per un’ora e sciacquate bene.

Infissi in legno

Puliteli con un panno ben strizzato e acqua calda a cui puoi aggiungere qualche goccia di sapone di marsiglia. Fate attenzione a non bagnare troppo la superficie perché il legno potrebbe assorbire l’acqua e rovinarsi. Controllate, inoltre, se la verniciatura dell’infisso è integra o tende a staccarsi, in questo caso dovete far trattare il legno per garantirne la durata.

Infissi in alluminio

Per infissi in alluminio e acciaio usate una spugna in microfibra imbevuta di acqua calda. Se sono molto sporchi potete aggiungere all’acqua una goccia di sgrassatore o sapone marsiglia mentre per il meccanismo di chiusura, difficile da pulire aiutatevi con un vecchio spazzolino da denti.

I vetri

I vetri

Quando pulirli

Ebbene si, come per l’innaffiamento delle piante ci sono dei momenti consigliati e sconsigliati per farlo. E’ bene, ad esempio, quando il vetro non è esposto alla luce diretta dei raggi solari. Altra buona norma, secondo gli esperti, è coprire il pavimento con dei fogli di giornale per evitare macchie a terra.

Pulizia a costo zero

Molti prodotti che trovate in commercio lasciano residui che si accumulano strato su strato ogni volta che pulite i vetri. Ecco alcune ricette vincenti per realizzare un lavavetri fai da te, a costo zero.

• Acqua e aceto: mescolate 100 ml di aceto in mezzo litro d’acqua calda e metti il composto in un contenitore spray. Applica la miscela su un panno. L’aceto contribuisce a rimuovere lo sporco in quanto è uno sgrassante naturale.

• Acqua e sapone: basta versare un cucchiaio di sapone liquido in uno spray con acqua calda. Ricordate, però, di sciacquare bene le superfici dopo aver passato la soluzione.

• Detersivo per piatti: potete diluirne un cucchiaino in una bacinella con mezzo litro di acqua calda usando la soluzione per intingere la spugna.

• Patata cruda: utile per sgrassare i vetri e renderli brillanti. Basta tagliare a metà una patata, strofinarla sul vetro dalla parte piana e risciacquare accuratamente con acqua calda.

Fasi del lavaggio vetri

• Spolverate i vetri aiutandovi con un panno asciutto, così da evitare che la polvere si impasti con il detergente.

• Dopo immergete il panno in microfibra nel detersivo scelto e iniziate a strofinare con movimenti dall’alto verso il basso, portando via lo sporco. Vi consigliamo di usare molta acqua e poco detergente, così da scongiurare la formazione di aloni.

• Finita la prima passata, strizzate bene il panno fino a renderlo quasi asciutto e ripassatelo su tutta la finestra per rimuovere lo sporco residuo. Una volta che il vetro è pulito potete passare alla fase determinante, l’asciugatura.

Asciugatura

Per l’asciugatura dei vetri potete optare per i giornali di carta, accartocciali a palla e passali sui vetri appena lavati. La carta dei giornali contiene un inchiostro particolare che aiuta a rimuovere gli aloni. Se non avete quotidiani o riviste in casa, potete optare per un panno asciutto in microfibra o pelle di daino, passatelo velocemente ma facendo una certa pressione così da non lasciare tracce.

Errori da evitare

Fate attenzione agli errori più comuni nel lavare le finestre che tutti abbiamo commesso almeno una volta:

• pulire i vetri in giornate calde e soleggiate. Il calore asciuga acqua e detergente troppo presto. I riflessi del sole possono ingannare la vista e non farti notare gli aloni rimasti.

• Utilizzare spugne ruvide o abrasive, potrebbero rovinare il vetro in modo irreparabile.

• Usare detersivi senza diluirli prima con l’acqua. Se temi che la soluzione non sia abbastanza profumata, potete aggiungerci due gocce di olio essenziale di lavanda.

• Scegliere la carta da cucina o lo scottex per asciugare i vetri, potrebbe rilasciare delle particelle difficili da rimuovere, meglio uno straccio ricavato da una vecchia t-shirt.

• Utilizzare l’acqua fredda. Ha un potere sgrassante minore di quella calda e si mescola con più difficoltà ai detersivi.

