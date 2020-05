Colore nuovo, casa nuova: impara a tinteggiare le pareti in modo professionale

Pareti ingiallite dal tempo? Potete rivolgervi a un pittore oppure procedere alla tinteggiatura fai da te. Se scegliete la seconda soluzione, ecco qualche suggerimento.

L’attrezzatura

La prima cosa da fare è misurare le singole facciate da dipingere, in modo tale da farsi un’idea del materiale da acquistare e, eventualmente, dell’aiuto che ci serve. Fatto? A questo punto si può comprare l’occorrente:

- Rullo per pittura pareti o pennellessa (150 x 50 mm)

- Griglia per far sgocciolare il rullo

- Pennello piccolo per gli angoli

- Vernice

- Secchio per diluire la vernice se necessario

- Una scala

In stanze come il bagno e la cucina è possibile che vi troviate ad affrontare il problema dell’umidità. Ecco perché per questi spazi è consigliabile scegliere delle idropitture traspiranti. Per stanze che richiedono un maggiore isolamento termico si può usare l’idropittura isolante.

Prima di iniziare

Prima di iniziare bisogna proteggere le parti della casa non interessate dalla pittura. Ecco dunque che ci servirà della carta adesiva per i battiscopa, zoccolini, maniglie e interruttori. Avremo bisogno anche di vecchie lenzuola o teli di cellophane per riparare i mobili e il pavimento. A proposito di mobili, quelli che è possibile spostare con facilità radunateli al centro della stanza. Occorre però proteggere anche sé stessi con dei guanti, mascherina, berretto, copriscarpe e tuta in tessuto-non tessuto. Ricordate di togliere quadri e chiodi dai muri e chiudi questi ultimi con dello stucco.

Procedimento

Iniziate a dipingere dagli angoli con il pennello più piccolo (non dimenticate il retro dei termosifoni), poi con il rullo passate alle pareti più grandi seguendo una linea perpendicolare al pavimento. Attenzione: non dimenticate di far sgocciolare il rullo nell’apposita griglia dopo averlo immerso nel secchio di vernice, stesso discorso per pennello e pennellessa. Se siete alle prime armi potete iniziare in un piccolo stanzino, magari lo sgabuzzino, in modo che eventuali “danni” saranno meno visibili. Non fate pause proprio in questa fase: quando riprenderete il lavorare vedreste una tonalità di colore differente. E’ consigliabile eseguire sempre una seconda passata di vernice, muovendo il pennello perpendicolarmente alle linee della prima tinteggiatura. Alla fine ricordate di eliminare con della carta vetrata le eventuali sbavature.

Dove rifornirsi

Il materiale necessario, oltre che nelle numerose ferramente della città, può essere acquistato in punti vendita specializzati nel materiale da ristrutturazione:

Obi, via Giulio Pastore Sassari 9

Cagnoni, via dell'industria 2

Ripanti Edilizia, via caduti del lavoro 25

Ancona colori, via Caduti del lavoro 4

La bottega del colore, via Caduti del lavoro 4

