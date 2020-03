Aceto in cucina, ma per pulire i fornelli: il rimedio fatto in casa

Ha lo stesso effetto del detersivo, ma ha meno potere corrosivo. L’aceto di vino bianco è un buon alleato in cucina, non solo per insaporire pietanze ma anche per lucidare i fornelli. Un’ottima soluzione contro macchie e aloni.

Questione di dosaggio

- Versate in un pentolino 1 bicchiere di acqua e 3 bicchieri di aceto di vino bianco

- Portare a ebollizione

- Immergete nella miscela tutte le strutture del piano cottura (fornelli del gas, etc..)

- Lasciate bollire per qualche minuto, poi fare asciugare.

La stessa miscela può essere passata sul piano cottura per togliere il grasso e gli aloni.