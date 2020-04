Costruisci una palestra in casa, per restare in forma bastano anche...i calzini

Per allenarsi in casa servono i pesi. Dove li compro? Domanda sbagliata. Quella giusta è: perché li devo comprare? Basta riadattare quello che è in cucina o in dispensa per costruirsi una vera e propria palestra.

Contenitore per il detersivo

Assicuratevi che sia uno di quelli con il manico, riempitelo di acqua e fate dei sollevamenti. Questo esercizio è utile per bicipiti, tricipiti e spalle. Si possono usare anche le comuni bottiglie di plastica destinate allo smaltimento.

Sedia

Una comune sedia poggiata al muro può essere utilizzata come base per i “dip”: si tratta dei classici piegamenti con le braccia tenute indietro e poggiate alla sedia.

Pallone da basket

Se amate il basket e avete più di un pallone potete usarne uno per ricavarne una palla medica. Basta praticare un foro su una delle strisce nere e riempirlo con della sabbia. Per chiudere il foro basta un kit di riparazione per pneumatici da bicicletta. In questo modo avete ricavato una vera e propria palla medica

Calzini

Riempite i calzini (lunghi) con delle pietre, poi cucite l’apertura. Indossandoli come cavigliere.

Secchi d’acqua

Per ricavare un bilanciere potete assicurare due secchi pieni d’acqua all’estremità di una barra di ferro. In alternativa potete usare delle casse di bottiglie d’acqua.

Manico di scopa

Può essere usato come bastone per effettuare delle torsioni. Il vantaggio? Assottigliamento del girovita.