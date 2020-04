Mosche, che fastidio: come tenerle lontane

Stanno per tornare. Non le zanzare (purtroppo anche loro), parliamo delle mosche. Certo, sono meno fastidiose, non pungono e non passano la notte a ronzare accanto all’orecchio, ma visto ciò di cui si nutrono non sono certo ospiti graditi in casa. C’è poi la loro facile capacità riproduttiva: una mosca riesce a deporre migliaia di uova in pochi giorni.

Qualche consiglio preliminare:

- tenere pulita l’abitazione, angoli compresi, soprattutto dai residui di cibo.

- coprire frutta e verdura con un coperchio o un panno se la lasciate fuori dal frigo

- vestiti colorati: le mosche sono attirate da colori scuri, una maglia sgargiante forse non le allontanerà da casa, ma sicuramente non le attirerà su di voi.

I rimedi naturali

Aceto e menta – far macerare per una settimana in un barattolo dell'aceto con delle foglie di menta e poi spruzzare il composto ottenuto nei posti interessati

Olio di eucalipto – come per molti altri rimedi, è sufficiente farlo bruciare nel bruciaessenze

Pepe – Dove ronzano le mosche? Spesso addosso ai vetri. Ecco perché può essere utile posizionare uno degli elementi che loro detestano sui davanzali.

Limone e chiodi di garofano - Posizionare nelle diverse zone della casa delle ciotoline con dentro spicchi di limone e chiodi di garofano

Basilico – Vale lo stesso di scorso del pepe. Una pianta davanti alla finestra può tenere lontane le mosche.