Acquisto casa, giù i mutui ad Ancona: tutti i dati di provincia e regione

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 11.753,9 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a -14,5%, per un controvalore di -1.990,3 milioni di euro. La fotografia indica un ridimensionamento nell’erogazione del credito concesso alle famiglie, in controtendenza rispetto al +1,6% registrato nel primo trimestre 2019 e al +13,1% del quarto trimestre 2018. Il primo semestre 2019 si è chiuso con 22.969,6 milioni di euro erogati, con una variazione pari a -7,3% rispetto ai primi sei mesi del 2018. I dati sono stati elaborati e diffusi dal gruppo Tecnocasa.

Nelle Marche

Le famiglie marchigiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 220,2 milioni di euro, che collocano la regione al 13° posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza dell’1,87%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a -11,0%, per un controvalore di -27,3 milioni di euro. Se si osserva l’andamento delle erogazioni nella prima parte dell’anno, e si analizzano quindi i volumi del primo semestre 2019, la regione mostra una variazione negativa pari a -3,5%, per un controvalore di -15,6 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi primi sei mesi 427,8 mln di euro, volumi che rappresentano l’1,86% del totale nazionale.

Le province

La provincia di Ancona ha erogato volumi per 76,3 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -13,2%. Nel primo semestre 2019 sono stati erogati 147,8 mln di euro, pari a -4,3%. Nella provincia di Ascoli Piceno sono stati erogati volumi per 31,2 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a -13,2%. Nel semestre sono stati erogati 58,9 mln di euro (-9,8%). La provincia di Fermo ha erogato volumi per 16,7 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -29,8%. I primi sei mesi dall’anno hanno evidenziato volumi per 37,2 mln di euro, corrispondenti a -12,5%. In provincia di Macerata i volumi erogati sono stati 37,1 mln di euro, con una variazione pari a -1,0%. Quelli nella prima parte dell’anno sono stati 72,7 mln di euro, (+6,3% rispetto al primo semestre dell’anno scorso). In provincia di Pesaro e Urbino sono stati erogati volumi per 58,8 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente pari a -5,5%. Il primo semestre ha visto un totale di 111,1 mln di euro, con una variazione di -1,5%.