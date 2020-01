Compri casa? Tutto quello che devi controllare prima di accendere il mutuo

Quando si acquista casa può capitare di comprarla tramite agenzia o da un privato. Se nel primo caso è facile controllare l’affidabilità del venditore, nel secondo bisogna fare più attenzione. Tutto quello che c'è da sapere prima di accendere un mutuo

Informarsi sul venditore

E’ importante capire se la persona che abbiamo davanti è il reale proprietario dell’immobile o un procuratore con regolare mandato. In ogni caso è bene informarsi se hanno titolo per vendere casa e se il proprietario è in regime di comunione di beni. Questa evenienza merita un ulteriore approfondimento perchè dobbiamo essere certi che il coniuge sia consenziente alla vendita. Nel caso di acquisto da parte di un’impresa, dobbiamo accertarci che non sia in fallimento e che quindi non ci siano sequestri sull’immobile.

Verifica dei documenti

Una volta che abbiamo accertato la legittimità del proprietario, è importante capire come è venuto in possesso della casa. Per questo dobbiamo richiedere i documenti che testimoniano l’acquisizione dell’immobile. Questo è fondamentale perchè in caso di donazione o successione, ogni erede ha tempo dieci anni per contestare la divisione dell’eredità se la ritiene ingiusta.

Ipoteca

Altro aspetto importante da controllare è la situazione ipotecaria. Solitamente questo controllo viene effettuato dal notaio. Di solito ci si reca alla Conservatoria dei registri immobiliari in cui è annotato se sulla casa ci sono ipoteche o pignoramenti.

Accatastamento

Non meno importante, prima di procedere all’acquisto di un immobile è capire il suo accatastamento. In questo caso bisogna recarsi all’Agenzia del Territorio e richiedere una visura catastale. Con questo documento si può capire se l’immobile è effettivamente stato costruito su terreno edile, se l’appartamento non è stato ricavato da spazi registrati come cantine, garage o soffitte. Se si scopre che la casa è stata costruita abusivamente, il venditore deve richiedere un condono o un adeguamento dei dati della proprietà.

Condizioni dell’appartamento e spese in sospeso

Un acquisto così importante di certo non può essere fatto ad occhi chiusi, ma è fondamentale un sopralluogo. Per essere certi che l’appartamento è in buone condizioni, meglio contattare un esperto che controllerà la casa prima dell’acquisto. Il tecnico è in grado di capire se le crepe sono sinonimo di instabilità, se ci sono problemi di muffa, se l’impianto elettrico deve essere sostituito.

Infatti, gli impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 in base alla legge 37/08 devono avere una certificazione di conformità rilasciata dalla ditta che ha fatto l’impianto e l’Attestato di certificazione energetica, in cui si indica la classe energetica in cui rientra l’appartamento.

Tutto questo non solo vi assicurerà l’acquisto di un immobile in buone condizioni, ma se sono problemi risolvibili è un ottimo pretesto per rivedere il prezzo d’acquisto.

Anche per quando riguarda le spese condominiali bisogna fare attenzione. Se il proprietario ha un debito con il condominio, nel momento dell’acquisto in automatico verrebbero trasferiti ai nuovi proprietari. Inoltre, bisogna informarsi se ci sono problemi di stabilità dell’edificio e se sono in programma lavori straordinari. Queste sono tutte eventualità che possono aiutare la compravendita a favore dell’acquirente per abbassare il prezzo dell’immobile.

Valore dell’appartamento

Trovare la casa dei sogni è il desiderio di tutti, questo non vuol dire che nel momento in cui ci troviamo davanti all’appartamento che rispecchia in pieno le nostre esigenze dobbiamo pagarlo più del dovuto. Quindi prima di accettare il compromesso è importante sapere i prezzi medi degli appartamenti nella zona in cui si trova la casa.

Le ricerche su internet per capire il prezzo medio degli appartamenti e quelli che somigliano alla casa che si vuole acquistare sono fondamentali per farsi un’idea. Inoltre, ci sono dei valori che ne fanno aumentare il prezzo, come l’esposizione al sole, il piano e la presenza dell’ascensore, lo stato del palazzo, il riscaldamento e la zona in cui si trova.

La zona, infatti, ha un ruolo importante sul valore della casa. Quindi meglio informarsi se è servita dai mezzi pubblici, se ci sono problemi con i parcheggi, se ci sono scuole e soprattutto se la zona è sicura o se si ha bisogno di sistemi d’allarme.

Agenzie immobiliari ad Ancona

Puntocasaitalia, corso Carlo Alberto 37 - 071 447 26

Gabetti, corso Amendola 33 - 071 9900 639

Romagnolimmobiliare, via Trieste 55D - 071 9943 973

Conti Luxury, via Damiano Chiesa 1/A - 071 3580 683

Immobiliare Casa Italia, corso Garibaldi 101 - 071 201 201

Elite Studio, corso Amendola 39/B - 071 9690 568

Prima Servizi, via 1 maggio 22 - 071 2905 445

Piazza House, corso Amendola 40 - 071 2801 992

Casapro, viale della Vittoria 2 - 071 9730 550

Bugaro, via Rismondo 1 - 071 3580 616

Global Immobiliare, corso Giovanni Amendola 37 - 320 1974 859

Trade SRLS, corso Amendola 6 - 071 201 030

De Carlo, via Flaminia 230

Sinergie Immobiliari, via Palestro 5 - 327 0517 881

Sara srl, via Leopardi 2 - 071 204 714

Soluzione Casa, via San Martino 21 - 071 2072 414

Quagliotti, via Matteotti 60 - 071 574 00

Immobi3, via Matteotti 87 - 071 206 854

Reyer, corso Mazzini 25 - 071 2076 607

Philosophy casa, via Isonzo 132 – 071 2320 485

Immobiliare Passetto, via Damiano Chiesa 1 - 071 2362 137

Mediatori Group, via Marconi 119 –071 2362 815

Meta Immobiliare, via San Martino 21 - 335 6342 931

Brokey, corso Garibaldi 31- 071 2071 623

RaRa Management, via Cardeto 1B - 071 9693 540

Kikka Immobiliare, via Piave 29 - 071 201 946

Gamma Immobiliare, piazza Don Minzoni 3 - 071 2072 146

C.I.F.R.A, corso Amendola 24 - 071 2802 900

Eurocasa, corso Carlo Alberto 40 - 071 0975 515

Idea Immobiliare, via Brecce Bianche 68 - 071 2901 194

Agenzia Ancona, corso Amendola 10 - 340 0510 824

Immobiliare Punto Affitti, via De Gasperi 62 –071 2072 367

Programma Casa, piazza Ugo Bassi 12 – 071 890 333