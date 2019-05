Disinfestazione zanzare ad Ancona: come funziona e a chi rivolgersi

E’ la loro stagione, alcune sono già nelle nostre case. Le zanzare sono il nemico pubblico numero uno della bella stagione, a parte l’afa rappresentano l’unica cosa negativa dell’estate. Per tenerle lontane ci sono diverse modalità, ma negli ambienti predisposti non si può non ricorrere alla disinfestazione. La classica zanzariere può non bastare.

La disinfestazione

La disinfestazione si fa comunemente a marzo, quando le temperature diventano più calde. Non sono però rari i casi in cui, come nelle città del sud Italia, la procedura viene anticipata di qualche settimana. Non è il clandario a dettare i tempi, ma l’attività degli insetti che inizia a manifestarsi quando si superano circa i 15 gradi. La disinfestazione avviene attraverso pesticidi, ma anche attraverso la corretta manutenzione delle caditoie o dei potenziali acquitrini dove la zanzare depone le sue uova.

I costi della disinfestazione

Il costo è variabile e dipende dal tipo di intervento (eliminare i nidi implica cercare i potenziali luoghi di deposizione delle uova, un lavoro più lungo e costoso). Incide sulla spesa anche la dimensioni dell’area sottoposta a trattamento o il numero di potenziali ristagni d’acqua. L’ operazione su un’area di 100 metri quadrati viene a costare tra i 50 e i 100 euro.

Disinfestazione, chi contattare?

Tra le aziende che si occupano di disinfestazione ad Ancona ci sono le seguenti:

La Primavera, via Lauro de Bosis 3 – Tel. 071 53200

L’Anconitana 2, via Acquaviva 33 (Osimo) – Tel. 338 986 1530

Eco Service, via Filippo Marchetti 5 – Tel. 071 207 1769

Ulisse SRL, via Guglielmo Marconi 55 (Falconara) – Tel. 071 916 1237