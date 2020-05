Arredare un giardino dove non c'è, puoi farlo con i mobili giusti: idee e accessori

Arredare un giardino dove non c'è. Impossibile? Non con i giusti mobili. Un fazzoletto di terra può trasformarsi in un ottimo angolo di relax.

Divani da esterno

Avere un giardino piccolo, non vuol dire rinunciare alle comodità e il divano è un must have da avere assolutamente per potersi rilassare in compagnia di un buon libro. Piccolo e funzionale, anche un divanetto a due posti, un pouff o una chaise longue vi consentirà di accogliere gli ospiti o godervi il meritato riposo dopo una lunga giornata di lavoro. Se il design non deve essere sottovalutato, anche i materiali ricoprono un ruolo importante. I mobili da esterno devono resistere alla pioggia e al sole, senza sbiadire o rovinarsi. Tra i materiali più utilizzati c’è il vimini che regala anche un tocco country all’esterno. Per avere lo stesso effetto è possibile scegliere arredi in rattan sintetico facile da pulire ed estremamente resistente. Se preferite lo stile classico, invece, potete scegliere arredi in legno teak, utilizzato anche per i rivestimenti, quindi in grado di resistere a tutte le stagioni.

Poltrone sospese

Il dondolo è il complemento d’arredo per esterno per eccellenza, con il suo stile elegante e romantico è un grande classico. Per non rinunciarci anche se si ha poco spazio, potete optare per una rivisitazione e le poltrone sospese fanno al caso vostro. L’arredo salvaspazio regalerà un tocco raffinato all’esterno senza ingombrare eccessivamente. In ferro per uno stile moderno o in legno se si preferisce un look natural, le poltrone sospese sono facili da montare e da posizionare in ogni angolo per rilassarvi in ogni momento della giornata.

Tavolino

Il giardino è il luogo perfetto per organizzare aperitivi, per studiare o lavorare all’aperto, ma rimanendo comodamente a casa. Per fare tutto questo, il tavolo è indispensabile, ma spesso si pensa che con un giardino piccolo non sia possibile avere un piano d’appoggio. In realtà basta scegliere il modello dalle dimensioni adatte e non dovrete rinunciare a nulla. Una soluzione efficiente è il tavolo pieghevole da aprire in base alle necessità. Disponibile in diverse versioni, dovete solo scegliere quello che si addice di più al vostro stile. Il modello in ferro battuto è ideale per gli amanti dello stile shabby chic, in legno invece è perfetto per chi ama i materiali naturali e lo stile classico.

Prodotti per arredare un giardino piccolo

Poltrona sospesa

Divano da giardino con tavolino

Sedia gonfiabile

Tavolino Pieghevole in Legno

Allestimento giardini in città

Ciavattini Garden, via Traversa Varano 279 (zona stadio Del Conero)– Tel. 071 2865299

Dorica Legnami Castellani, via Caduti del lavoro 7 – Tel. 071 2861500

Tende Tendenze, via Achille Grandi 49 – Tel. 071 894089

Cagnoni, via dell’Industria 2, Tel. 071 – 289981

OBI, via Giulio Pastore Sassari 9, Tel. 071 286011

IKEA, Frazione Aspio

Garden Claudia, via Clementina 19 (Falconara Marittima) – Tel. 071 9198958

Alfio Paoletti, via d’Ancona 45 (Osimo), Tel. 071 718081

Naturalegno S.r.l, via Einaudi 2 (castelfidardo) – Tel. 071 7825141