Il detersivo pe piatti è finito: lo puoi fare in casa con sale, limone e aceto

Dopo aver visto come si può preparare in casa una pastiglia per lavastoviglie, ecco come fabbricare un detersivo per piatti con quello che si ha in cucina.

Cosa serve:

- 8 limoni

- 300 grammi di sale fino

- 200 ml aceto di mele

- Acqua calda

Procedimento

In una pentola facciamo bollire nell’acqua 8 limoni per circa 30 minuti. Una volta ammorbiditi possiamo tagliarli a pezzetti per frullarli. Filtriamo il composto, versiamolo in una pentola con 800 ml d’acqua, 300 gr di sale fino, 200 ml di aceto di mele. Facciamo bollire la soluzione per qualche minuto, una volta raffreddata amalgamiamola con un frullatore (meglio se ad immersione) e trasferiamo i detersivo in un dispenser.