Detersivo e ammorbidente per la lavatrice, come prepararli in casa

Dopo aver visto come preparare in casa le pastiglie per lavastoviglie e il sapone per i piatti, ora è il turno della lavatrice. Detersivo e ammorbidente possono essere realizzati con acqua calda, bicarbonato, olio essenziale e sapone di Marsiglia.

Cosa serve

5 litri di acqua

200 grammi di sapone di Marsiglia (scaglie)

100 grammi di bicarbonato di sodio

25 gocce di olio essenziale

Procedimento

Portare l’acqua a ebollizione con il sapone di Marsiglia, poi lasciare raffreddare. A questo punto basta aggiungere il bicarbonato e l’olio essenziale. Trasferire tutto in un flacone.

Ammorbidente

Preparare l’ammorbidente è semplice e veloce. Non dobbiamo fare altro che prendere 500 grammi di acqua, 20 gr di acido citrico, qualche goccia di olio essenziale e agitare per far amalgamare gli ingredienti