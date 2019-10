In salotto ci metto un veliero: la passione per il modellismo ad Ancona

Marche, da sempre terra di artigiani. E chi fa modellismo è un artigiano a tutti gli effetti. Il modellino di una nave, di un’auto, un aereo o un treno fa sognare tutti i bambini. Per gli adulti è un passatempo da riscoprire e capace di allontanare lo stress della quotidianità, ma anche un idea per completare l'arredamento. Di fatto non è altro che l'arte del dare forma alla propria passione. Certo, occorre avere tempo a disposizione, da qui non si scappa e forse è il motivo per cui si tende ad acquistare modelli già pronti da esporre sulle mensole o sulle scrivanie. Quella però è tutta un’altra storia.

Statico e dinamico

Il modellismo statico è quello da esposizione, praticamente il Vespucci o il Titanic tenuti sulla mensola del salotto. Il modellismo dinamico è quello che invece permette di interagire con il mezzo attraverso radiocomandi o trasformatori, come nel caso dei trenini elettrici. In questa categoria rientrano anche i modelli elettrici (quelli che si muovono con batterie) e le automodelli a scoppio, che si alimentano di combustibile come oli o la benzina stessa.

Parola d’ordine: pazienza

C’è chi impiega anni per costruire da zero il modello di una nave più o meno complessa. Nel caso di un neofita però è giusto prima testare la passione. Meglio quindi iniziare con kit in plastica o comunque con parti premontate, facilmente reperibili nei negozi di modellismo o di giocattoli.

Negozi di modellismo ad Ancona

Dadi e Mattoncini, corso Stamira 55

Zibaldone, via delle Grazie 1

La città del sole

Mac Sport, via Guglielmo Marconi 81

Toy's Center, via Alessandro Volta 13

Le associazioni in provincia

Se la passione prende piede, in particolare quella per i modelli dinamici, si può entrare a far parte di alcune associazioni specializzate. Il portale Baronerosso.it ha raccolto i diversi gruppi che esistono nelle Marche. In provincia di Ancona ci sono i seguenti:

Associazione aeromodellistica Ancona

Associazione modellisti chiaravallesi

Associazione modellistica fabrianese

Gilders team Fabriano

Gruppo Aeromodellistico Vallesina – G.A.V.