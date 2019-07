Parquet vs laminato, quale scegliere: costi, manutenzione e motodi di posa

Perché il parquet è bello sia d’estate che d’inverno? Perché nel primo caso ricorda un po' il ponte di una barca, nel secondo immerge la casa in un’atmosfera calda e accogliente. La bellezza però non è il solo vantaggio: il parquet è un perfetto isolante termico e per pulirlo basta poco. Per quanto riguarda la posa esistono diverse metodologie:

Metodi di posa

- Incollatura a terra

- Posa flottante: le tavole sono applicate su pavimento già rivestito di materiale isolante

- Posa a incastro

- Prefinto: è la tecnica più economica, prevede la posa del parquet su quello vecchio

Laminato vs parquet

Il pavimento laminato è una riproduzione del legno, spesso è costituito di plastica sui lati esterni. Ovviamente ha costi molto bassi sia nell’installazione che nella manutenzione, che non superano i 50 euro al metro quadrato. Il parquet ha uno spessore che varia tra i 10 e i 20 millimetri e può essere di legno massello o prefinyo, in quest’ultimo caso con il legno nobile presente solo sulla superfice esterna. I costi di manutenzione possono arrivare anche a 150 euro al metro quadrato, variano soprattutto in base al tipo di legno scelto. I tempi per la posa sono necessariamente maggiori rispetto al laminato.

Manutenzione

Inutile girarci intorno: il parquet è più bello e la sua naturalezza dà alla casa un aspetto più elegante, Siete disponibili al sacrificio economico? Non basta, bisogna tener presente anche la manutenzione. Il parquet va lucidato con tipi di olio specifici mentre per quanto riguarda il laminato basta stare attenti a non graffiarlo con lo spostamento dei mobili, o a macchiarlo.

