Come ottimizzare lo spazio in cucina: suggerimenti, idee e colori

La cucina è una parte fondamentale della casa e anche in un appartamento di dimensioni modeste può essere arredata con stile e gusto. Ottimizzando gli spazi si può ottenere un ambiente confortevole e, soprattutto non claustrofobica.

La prima regola è: mobili polifunzionali, quindi credenze con ante, cassetti e ripiani dove poter riporre tutto l’occorrente da utilizzare in cucina. La seconda regola? Sfruttare il più possibile lo spazio in altezza con mobili alti o sovrapposti. Ottimizzare gli spazi a disposizione significa arredare anche gli angoli, sfruttando al meglio tutta la metratura della stanza. Come? Ad esempio inserendo delle mensole ad angolo, oppure, degli scaffali e delle credenze con ante scorrevoli. scaffali e delle credenze con ante scorrevoli. Per quanto riguarda il tavolo, in una cucina piccola è meglio optare per un tavolo a ribalta oppure per il classico tavolo da bar, da poter usare sia come tavolo da pranzo sia come zona lavoro.

I colori

Alcune colorazioni particolarmente vibranti possono far sembrare lo spazio più grande di quello che è in realtà. Uno dei segreti può essere installare un frigorifero o i mobili in deciso contrasto con il colore della parete.

Arredamento cucine ad Ancona

Alcuni professionisti dell'arredamento cucina sono i seguenti:

Fratelli Badaloni, via Bruno Buozzi 21 – Tel. 071 804251

Arredamenti Camilletti, via Giordano Bruno 32 – Tel. 071 891751

Fratelli Simonetti, via Giulio Pastore Sassari 17 – Tel. 071 286 1651

Pensarecasa.it, via I Maggio 56 – Tel. 071 286 8600

Falegnameria Alessio, via Palestro 10 – Tel. 071 804 6122

Arredamenti Ancona, via Scataglini 3 – Tel. 071 82847

Ismea, via Guglielmo Marconi 171 – Tel. 071 286 6391

Ambienti Di Clementi, via Piave 33 – Tel. 071 54650

Ikea, frazione Aspio

Scavolini Store, via Brodolini 28 (Fabriano) - Tel. 0732 880552.