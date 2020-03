Il corridoio non è (solo) una zona di passagio: arredalo con stile

Ogni ambiente della casa rappresenta il nostro stile e gusto. Se la camera da letto, la cucina, il bagno e quella dei neonati attirano la nostra attenzione, ci sono dei luoghi di passaggio che non devono essere sottovalutati. Il corridoio spesso viene trascurato e lasciato nell’anonimato perché il più delle volte è piccolo e stretto. In realtà ricopre un ruolo importante come il resto delle camere. L'ambiente regala carattere e stile all’appartamento ed è un luogo di passaggio, quindi deve essere valorizzato nel modo giusto.Per renderlo luminoso e accogliente bastano pochi accorgimenti. Colori, giochi di luce e accessori possono rivoluzionare e cambiare l’aspetto di un corridoio, vediamo come.

Specchi

Se il corridoio è privo di finestre per dargli luce gli specchi sono perfetti. Grandi se è molto lungo o piccoli per quelli più modesti, gli specchi regalano profondità all’ambiente. Per conferire carattere potete scegliere un modello con una cornice lavorata, se la zona è particolarmente buia meglio scegliere quello minimal per non appesantire ulteriormente l’ambiente.

Luce

La maggior parte dei corridoi non hanno la luce naturale. Quindi per renderli luminosi si può optare per punti luce artificiali. Per avere un effetto diffuso si può scegliere di posizionare faretti o strisce a led lungo le pareti. In alcuni casi si può optare anche per l’illuminazione dal basso, ideale per chi vuole creare la giusta atmosfera prima di raggiungere le camere. Se ci sono delle nicchie nel corridoio, potete usare dei faretti per mettere in evidenza la zona.Chi invece ha il corridoio stretto, ma non eccessivamente lungo, può decidere di arredarlo con un lampadario centrale. Bello e di design non solo lo illuminerà, ma diventerà un elemento d’arredo.

Quadri e librerie

Anche se avete un corridoio lungo e stretto, non vuol dire che non potete mettere degli arredi. Questi non solo sono perfetti per rendere meno anonimo lo spazio, ma sono ideali per sfruttare al meglio ogni parete soprattutto nelle case piccole. I quadri sono un elemento indispensabile in ogni stanza. In base allo stile, da quello classico a quello moderno, riescono a dare eleganza e raffinatezza ad ogni ambiente. Inoltre, le tinte chiare e i soggetti diventano un punto focale e attirare l'attenzione.

Gli amanti dei libri, spesso non sanno dove posizionarli. Se la libreria nel soggiorno è piena, il corridoio diventa un'ottima alternativa. Inserite nelle nicchie o semplici mensole, disposte su livelli differenti, possono creare movimento e far sembrare l'ambiente più grande. Se il corridoio è particolarmente stretto meglio scegliere librerie chiare o dello stesso colore delle pareti, in questo modo si creerà un effetto di continuità senza diventare invasivo.

Anche gli armadietti o le cassettiere sono un utile strumento per conservare gli oggetti. Per dare un senso di spazialità maggiore, meglio scegliere quelli sospesi. In questo modo avrete tutto ciò che vi serve e in ordine senza appesantire l'ambiente.

Pareti e colori

Il bianco è il colore ideale nel momento in cui ci troviamo in un ambiente angusto. La tinta regala un aspetto minimale che può essere resa meno fredda con faretti dalle luci colorate. Amate il nero? Se non volete rinunciarci anche in un corridoio lungo, potete osare decidendo di applicarlo su una sola parete o solo sul soffitto abbinato al bianco o su tutte la parete, intervallato sempre da dettagli e profili bianchi per creare uno stile raffinato.

Per chi preferisce i colori un'idea carina è creare un corridoio cromatico con fasce di colore che sfumano man mano che si prosegue verso il fondo. In alternativa potete decidere di creare delle fasce in cui il bianco è un must have da abbinare a diversi colori.