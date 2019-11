Croce Gialla, Protezione civile e Avis insieme in ricordo dei vigili del fuoco morti

I volontari della Croce Gialla di Chiaravalle, della Croce Gialla di Falconara e della P.A. Avis di Montemarciano, insieme ai volontari dei gruppi comunali di Protezione Civile e alle rappresentanze delle istituzioni e delle forze dell'ordine locali, si sono riuniti questa mattina presso il piazzale dell'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara per manifestare la loro vicinanza ai vigli del fuoco del distaccamento aeroportuale e, soprattutto, alle famiglie di Marco, Matteo e Antonino, i tre pompieri morti in servizio ad Alessandria. Un importante momento di raccoglimento e di riflessione per dimostrare tutta la gratitudine possibile a chi offre la propria opera alla cittadinanza, mettendo spesso a rischio anche la propria incolumità.