Look da spiaggia: tutti gli accessori trendy scelti dalle vip in vacanza sul Conero

Conchiglie intorno al collo e alle caviglie, cappellini in paglia per proteggersi dal sole, bikini in lurex e costumi interi dal gusto minimal-chic: sono questi gli accessori hot della calda estate 2018 visti qua e là sulle vip della tv e dei social, da Portonovo a Sirolo, passando per Numana fino a Senigallia. Durante i mesi di luglio e agosto la riviera anconetana si è popolata di bellezze esplosive che non hanno mai rinunciato allo stile durante tutta la vacanza: dalla miss Vanessa Valli, alla deejay e modella Valentina Pegorer, fino alla giornalista di Quattroruote Francesca Galbiati, tutte si sono dotate di pochi e indispensabili accessori che hanno reso i loro outfit super trendy per poi condividerli prontamente su Instagram e Facebook, con tanto di hashtag e tag. Vediamo allora quali sono le cose da mettere in valigia per un'estate al top:

Bijoux con le conchiglie : è decisamente l'accessorio più gettonato del 2018. Molto di moda negli anni '90, oggi la conchiglia torna in auge grazie alla Chiara Ferragni nazionale che la indossa sul collo, sui polsi e sulle caviglie. Chissà se anche il prossimo anno sarà ancora di moda o la bionda fashion blogger sarà pronta a rilanciare un altra tendenza presa dal passato.

Costumi interi : si indossavano anni fa per coprire qualche difetto di troppo, oggi tornano di gran moda in una veste super sexy, scollatissimi sulla schiena o sul davanti, in texture sensuali e morbide come il lurex, oppure cinti da volant e rouches romantiche e sensuali. Tra i brand più richiesti quest'anno ci sono Oserée Swimwear e Bikini Lovers. Per quanto riguarda i colori spazio alla fantasia con i super fluo o si può optare per tinte più tradizionali come il blu marino o minimal come il tortora e il nude.

Bikini sgambati : Less is more. Mai come quest'anno il perizoma e la brasiliana hanno spopolato sui social. Tutte si facevano fotografare con la classica posa con la schiena all'indietro che mette in risalto il lato b e la "belly slot", quella riga al centro del ventre tra gli addominali, divenuta famosa grazie alla splendida modella Emily Ratajkowski.

Straw details : Borse, cestini e cappelli fatti in paglia sono i must have della bella stagione perché freschi e soprattutto indistruttibili. Le grandi firme li hanno declinati anche nella versione luxury con dettagli in pelle per rendere l'accessorio ancora più unico.

: Borse, cestini e cappelli fatti in paglia sono i must have della bella stagione perché freschi e soprattutto indistruttibili. Le grandi firme li hanno declinati anche nella versione luxury con dettagli in pelle per rendere l'accessorio ancora più unico. Slider coordinate allo smalto: Già da qualche tempo le infradito da spiaggia sono state sostituite dalle ciabattine da piscina. Ogni singolo marchio ne ha fatto la sua versione, dalle più sportive e pratiche fino a quelle firmate extralusso come le slider di Gucci che sfiorano i 300 euro. Quest'anno però si va oltre e la moda ci dice di abbinare alla calzatura anche lo smalto. Sì al bianco ottico, al giallo royal, al rosa baby ai classici nude oppure si può optare per il color pesca declinato in tutte le sfumature possibili.