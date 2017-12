Capodanno intimo: le idee più piccanti e sexy da indossare per essere irresistibili

A Capodanno è bello stupire il proprio partner con un intimo prezioso, sexy ma, soprattutto, rosso. Quest'ultimo è il colore di buon auspicio per l'anno nuovo e, senza dubbio, è il più divertente da indossare sotto gli abiti. La moda in fatto di lingerie quest'anno ci ha proposto numerose variazioni sul tema: dal reggiseno push up indossato al posto del top o della camicia, al body effetto tatuaggio che scolpisce la silouhette in maniera impeccabile. Scopriamo allora quali sono le forme e i modelli pù in voga, quelli che senza dubbio colpiranno nel segno nella notte più lunga dell'anno.

Sottosopra

Per il giorno di San Silvestro le regole vengono ribaltate e ciò che solitamente si indossa sotto gli abiti, per questa notte si porta in bella vista: si può scegliere un sensuale body con trasparenze con una gonna lounguette attillatissima, oppure optare per una bralette con un leggings di ecopelle nero per un effetto molto rock.

Sexy baby

Per un look da vera "lolita" c'è il completino a pois in tulle velato nero e nude: si può scegliere con o senza push up, l'importante è avere quell'effetto vedo non vedo che scatena la fantasia di chi ci guarda. D'altronde anche lo scrittore Anatole France diceva che "conoscere è nulla, immaginare è tutto".



L'intimo inaspettato

Stupire è la parola d'ordine del Capodanno e, allora, via libera a baby doll, body in seta, perizomi effetto tatuaggio, reggiseni e corsetti in pizzo iper sensuali. Per una notte lasciamo nel cassetto le mutandine basiche che si utilizzano quotidianamente. Il risultato potrà sconvolgere.