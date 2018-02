Allarme Burian: come rimanere al caldo senza ibernare lo stile

Fuori si gela e sta arrivando la super neve ad Ancona. E' molto importante coprirsi ma, ancor di più, è fondamentale scegliere outfit e materiali che non sminuiscono la figura ma che, anzi, valorizzano ed esaltano le forme. Dunque, per restare al caldo ed evitare l'effetto "omino Michelin", è fondamentale seguire alcune regole. Ecco quali:

Estremità al caldo

Nonostante le temperature polari è possibile sentire molto meno freddo coprendo la testa, il viso e il collo. In questo modo tutto il corpo ne risentirà in maniera benefica e non servità più indossare tre maglioni e due cappotti per stare al calduccio. Quindi via libera alla fantasia e ai coordinati super colorati o, in alternativa, alle accoppiate dai toni neutri per un effetto molto chic. Quest'anno non vanno di moda solo i cosiddetti "beanie", il berretto morbido di lana o cashmere, ma anche quelli a tesa larga in feltro o in lana cotta.

I tessuti: lana e cashmere. Pile? No grazie

Stratificare non serve a nulla se non abbiamo maglioni o calze di un buon tessuto naturale. Sia la lana che il cashmere sono due dei migliori materiali di cui vestirsi con queste temperature. Poco ingombranti, caldissimi e allo stesso con un ottimo potere riscaldante: i calzetti o le collant da indossare sotto i pantaloni sono un vero e proprio salvavita. Se poi, alle calze, ci abbiniamo anche una gonna in lana e un maglioncino basico in cashmere il gioco è fatto. Bandito invece dal guardaroba il pile: è caldo sì, ma anche sintetico e decisamente poco trendy. Da utilizzare solo fra le mura domestiche.

Capi termici, svelato il segreto delle star

Per apparire al top senza però battere i denti si possono indossare i capi termici sotto gli abiti. Ad esempio, body e maglie a maniche lunghe realizzate in materiali termici sono indumenti perfetti sotto i maglioni o i cappotti, anche quelli un po' più leggeri. Così, per una sera, si può lasciare a casa il piumino, optando invece per il cappotto super trendy acquistato con i saldi nella vostra boutique preferita. L'intimo termico si può reperire sui principali siti e negozi di abbigliamento sportivo e, stando a voci indiscrete, viene scelto anche da molte star e fashion blogger famose per rimanere ben al caldo durante gli shooting fotografici o le serate di gala.

I "cento grammi" che salvano la vita

Sono chiamati così perché pesano poco, si piegano facilmente, sono antivento e vengono realizzati con materiali termici d'avanguardia che promettono calore e benessere per il corpo, anche nelle giornate più rigide. I cento grammi sono utili da portare in valigia, in borsa, in macchina o da indossare sotto il cappotto per creare uno strato isolante in più. Insomma, sono davvero indispensabili da tenere a portata di mano in inverno e se ne trovano di molto economici o, in alternativa, di più lussuosi, come quelli in vera piuma o in acetato.

Gli stivali, i veri protagonisti

Quest'anno le sfilate ce li hanno proposti in tutte le salse: di pelle, di montone, altissimi, con il tacco alto o ultra basics. Gli stivali sono stati i veri protagonisti della moda 2017/2018 e, per le settimane di gelo, diventano ancora più indispensabili. Certo, per questi giorni lasciamo a casa quello con il tacco dodici, ma optiamo invece per uno stivaletto in stile trekking, magari ricoperto di morbida pelliccia. Molto di moda sono i boots in total black, con inserti di perline e nastri, o le galoche, impreziosite dal logo del brand stampato sulla gomma. Così, anche finendo in una pozzanghera, non si rischia la caduta di stile.