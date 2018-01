Abiti da sposa 2018: dalle perle ai fiocchi, ecco i trend "per dire sì"

Patite di pizzi e merletti o fanatiche di ricami, borchie e strass; fan dell’abito bianco puro o irrimediabili rocker dall’animo selvaggio: qualunque sia lo stile da scegliere, ogni sposa sogna l’abito perfetto per il grande giorno. E così è stato per l’anconetana Martina Maggiorato che, durante la trasmissione Detto Fatto su Rai2, ha scelto per il matrimonio con il suo fidanzato Franco Corelli un abito romantico, ampio, in stile principesco, ma dalla gonna staccabile così da portelo sfruttare anche durante il party danzereccio. Ma, a proposito di spose alla moda, le recenti sfilate parigine hanno lanciato gli ultimi bridal trends per convolare a nozze senza rinunciare a un look super trendy. Ecco dunque alcune anticipazioni da non perdere:

Un matrimonio con i fiocchi: Da Dior a Ralph and Russo, gli abiti da sposa si riempiono di fiocchi sempre più grandi e vistosi. Questi abiti sono per loro natura appariscenti, perciò bisogna evitare l’effetto bomboniera optando per un modello che abbia uno stile semplice e il fiocco come unico dettaglio.

Fiori e colori per rallegrare l’abito: Le applicazioni floreali restano tra i particolari preferiti nel mondo degli abiti da sposa. Ma quest’estate, tra i vari look, non troveremo soltanto ricami e decori nelle tinte tenui e nei colori pastello, ma anche in tonalità più decise come il rosa Schiaparelli, il fucsia e il giallo limone. Tra tutte le sfumature di colori trionferanno nel 2018 il “millennial pink”, e il “baby blue”: il primo è una sfumatura di rosa chiaro delicata, romantica e femminile. Una specie di color albicocca che si avvicina al “baby pink” ma in una versione più matura. La seconda tinta è un colore azzurro molto tenue, perfetto anche per un abito da damigella.

Corsetti in stile vittoriano: Un altro alleato immancabile delle spose è il corsetto che non passa mai di moda, anche perché permette di sostenere e valorizzare la silhouette. Per gli abiti da sposa 2018, in passerella hanno sfilato moltissimi modelli caratterizzati da corsetti con tessuti semi-trasparenti, abbinati a gonne voluminose, da vera regina.

Perle in stile anni ’20: Le fan del Grande Gatsby adoreranno questo nuovo trend. Che sia un piccolo dettaglio o che ricoprano l’intero vestito, le applicazioni di perle sono una delle ossessioni della prossima stagione primavera/estate. Se aggiungiamo anche le frange, poi, vi sentirete come in una pellicola con Theda Bara.

Una questione di volumi: Le balze della gonna si sovrappongono di strato in strato per creare un effetto volume che può essere di tulle, pizzo o raso. Attenzione però, se la scelta ricade su un abito di questo tipo è essenziale mantenere trucco e acconciatura molto semplici.

Accessori: mai senza…guanti e mantella: Il vero must have della prossima stagione sarà la mantella semplice o decorata, abbinata magari ad un paio di guanti in seta, dal taglio lineare, così da ricreare un perfetto stile diva di Hollywood.