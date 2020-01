«In famiglia all’improvviso», arriva la web fiction per raccontare il tumore al polmone

Si chiama “ In famiglia all’improvviso. Combattiamo insieme il tumore del polmone” è una campagna informativa promossa da Salute Donna onlus, Salute Uomo e WALCE onlus, con il contributo non condizionato di MSD, con l’obiettivo di far conoscere il percorso diagnostico e terapeutico del tumore del polmone attraverso una web fiction e altre attività. La tappa di Ancona è realizzata con il patrocinio del Comune di Ancona e l’iniziativa sarà presentata il prossimo 5 febbraio all’Auditorium “Tamburi” della Mole vanvitelliana. La fiction racconterà l’esperienza che si vive durante la malattia, l’incontro sarà moderato dal giornalista Maurizio Socci.

Interverranno tra gli altri: Emma Capogrossi, Assessore Politiche sociali e Sanità del Comune di Ancona; Fabrizio Volpini, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Marche; Lucia Di Furia, Direttore Servizio Sanità, Regione Marche.