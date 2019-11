Chirurgia robotica, l’ultima frontiera dell’urologia: inteventi e riabilitazione hi tech

La chirurgia robotica rappresenta attualmente l’ultima frontiera nello sviluppo delle innovazioni tecnologiche applicate alla chirurgia. L’approccio robotico alle neoplasie della prostata, del rene e della vescica è in incremento costante ed inizia a rappresentare uno standard di trattamento con risultati oncologici e funzionali di rilievo. La chirurgia robotica rappresenta dunque ad oggi una nuova disciplina urologica che, come tale, necessità di percorsi formativi per il team coinvolto in tutte le fasi della chirurgia robotica: indicazione alla chirurgia, invio in un centro di chirurgia robotica, intervento e follow-up con riabilitazione.

Il corso è rivolto ai medici di Medicina Generale e ha lo scopo di approfondire le conoscenze circa il percorso terapeutico del paziente sottoposto a chirurgia robotica e condividere quindi competenze e skills necessarie per un adeguato supporto al paziente e al successo terapeutico. L’appuntamento è fissato per il prossimo 30 novembre, ore 9,30, al’Ego Hotel di via Flaminia 220. Responsabile dei lavori, il professor Andrea Galosi, direttore del reparto di clinica urologica dell’Azienda Ospedali Riuniti. Iscrizione gratuita.



Il programma

9:30 - 10:00 - Registraazione partecipenti

10:00 - 10:30 - Prostate Cancer Unit e Gruppo UroOncologico Multidiplinare con i Dottor Francesco Fenu e Dottoressa Mariangela Torniai.

10:30 - 11:00 - Cosa sapere del Robot da Vinci e dell’ esperienza formativa con la Dottoressa Erika Palagonia.

11:15 - 11:45 - Benefici e limiti della tecnica robotica nella chirurgia della prostata con il professor Andrea Galosi.

11:45 - 12:15 - Benefici e limiti della tecnica robotica nella chirurgia renale con il Dottor Lucio Dell’Atti.

12:15 - 12:45 - Benefici e limiti della tecnica robotica nella chirurgia della vescica con il Dottor Giulio Milanese.

12:45 - 13:15 - Video di chirurgia robotica con il Dottor Simone Scarcella.

13:15 - 13:45 - La robotica negli ospedali: percorso dei pazienti, aspetti organizzativo-gestionali con la Dottoressa Giulia Sbrollini.

Lunch

14:30 -16:00 - Tecniche Nerve-sparing e riabilitazione Andrologica con il Dottor Massimo Polito.

16:00 - 16:30 - La parola al medico di Medicina Generale con il Dottor Fulvio Borromei.

