Tumore al seno, i 5 migliori ospedali nelle Marche per numero di interventi

L’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona leader regionale negli interventi per il tumore al seno. Il portale “Dovemicuro” ha realizzato un'indagine sugli ospedali italiani più performanti per numero di interventi per tumore al seno (fonte: PNE 2018 relativo all'anno 2017). Nel calcolo sono stati considerati solo quelli che effettuano almeno 5 operazioni annue. Nelle Marche, le strutture pubbliche o private accreditate che nel 2017 hanno effettuato questo tipo di intervento sono 15 (come nel 2016): di queste, il 20% rispetta la soglia (contro il 27% del 2016).

In Italia

In Italia, invece, a raggiungere il numero minimo di interventi sono 137 dei 469 ospedali pubblici o privati accreditati: il 29,2% del totale. La percentuale, però, è in aumento: nell’ultimo quinquennio, infatti, i centri in linea con lo standard sono cresciuti del 63% (passando da 84 nel 2012 a 137 nel 2017). Al contrario, è calato il numero complessivo degli ospedali italiani che eseguono interventi per tumore alla mammella: da 559 nel 2012 a 469 nel 2017 (-16%). A scegliere di farsi curare nelle Marche è l'86% dei residenti (contro l’88,3% del 2016). Nelle strutture italiane che rispettano la soglia ministeriale, nel 2017, sono stati eseguiti ben il 74,7% degli interventi totali contro il 55,8% del 2012. Viceversa, nelle restanti strutture accreditate (oltre due terzi), nel 2017, è stato eseguito appena il 25,3% delle operazioni totali (poco più di un quarto) contro il 44,2% del 2012.

Le migliori strutture nelle Marche



1. Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona - Presidio Umberto I di Ancona (n° interventi: 538)

2. Ospedale Santa Croce di Fano (PU) (n° interventi: 373)

3. Ospedale Civile di Civitanova Marche (MC) (n° interventi: 179)

4. Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino (PU) (n° interventi: 136)

5. Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia (AN) (n° interventi: 119)