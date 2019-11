Le droghe, i giovani e le famiglie: incontro con gli esperti per prevenire e affrontare la piaga

Nell’ambito di una serie di iniziative volte a coinvolgere la cittadinanza il CTP n. 5 ha organizzato, per venerdì 29 novembre, un evento gratuito che si svolgerà nella parrocchia San Giuseppe Moscati di Montedago (Via Tiraboschi 65, ore 21). L’incontro sarà dedicato alla messa in guardia dall’uso delle droghe e al supporto delle famiglie che affrontano il problema della tossicodipendenza.

L’uso sempre più precoce, dal punto di vista anagrafico, da parte dei consumatori di droghe, rende più esposti i giovanissimi, inconsapevoli delle conseguenze delle loro condotte. La famiglia si trova, troppo spesso, sola di fronte alle difficoltà che ne conseguono. Un team di esperti, del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asur Area Vasta n. 2, si è reso disponibile a condurre l’incontro informativo durante il quale sarà fornito un vademecum per riconoscere il problema sul nascere. Verranno indicati anche i percorsi da attivare nell’ambito del sistema sanitario. Interverranno il direttore del dipartimento dipendenze patologiche dell'Asur Carlo Ciccioli, lo psichiatra Adriano Baldoni, la sociologa e mediatrice culturale Fabiana Piergigli.



