Programmazione sanitaria, c'è il via libera della commissione per il piano 2019-2021

Via libera della commissione Sanità al Piano sociosanitario 2019-2021. L'atto, di cui sono relatori il Presidente e la Vicepresidente, Fabrizio Volpini (Pd) ed Elena Leonardi (FdI), è stato approvato a maggioranza, con il voto contrario della Lega e l'astensione dei consiglieri di Fratelli d'Italia e Movimento Cinquestelle. Il traguardo finale per il principale atto di programmazione sanitaria, dunque, si avvicina.

Il disco verde della Commissione arriva dopo 9 mesi di intenso lavoro avviato a febbraio quando è stata assegnata la proposta della Giunta. Dopo numerose audizioni, tredici in tutto le sedute dedicate all'ascolto degli stakeholder, per un impegno che si è protratto fino a luglio, la Commissione ha iniziato a settembre, al rientro dopo la pausa estiva, la discussione del documento. Presentati oltre 100 emendamenti, circa la metà quelli approvati prima di vagliare, con le integrazioni apportate durante l'esame, l'atto nel suo complesso. E adesso la parola passa all'Aula. Il nuovo piano “Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità”, ha l'obiettivo di integrare il sistema sanitario con quello sociale per garantire i nuovi livelli essenziali di assistenza mettendo sempre al centro i bisogni del cittadino, con particolare attenzione ai soggetti fragili.

Gallery