Giuramento d’Ippocrate per i nuovi medici, apre lo “sportello giovani” nel nome di Lollo

Dare il benvenuto ai giovani colleghi significa soprattutto trasmettere loro un codice di natura etica e professionale. Il 19 dicembre si rinnova con questo significato la cerimonia relativa al Giuramento di Ippocrate, anche quest’anno promossa nella sede della Loggia dei Mercanti dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ancona, nell’ambito della Giornata del Medico.

“Un appuntamento, questo, che fa ormai parte della tradizione dell’Omceo dorico e della città – scrive in una nota l’OMCEO Ancona -pensato anche per celebrare le eccellenze professionali che si sono distinte nel corso dell’anno, gli iscritti più ‘maturi’ (con 25, 50 e 60 anni dalla laurea), i progetti ideati per i più giovani, che rappresentano per loro occasioni di crescita non solo medica ma anche umana. Esperti e neolaureati si confronteranno, pertanto, come spiega il Presidente dell’Omeo dorico Fulvio Borromei, su nuove sfide che attendono il medico nel prossimo futuro e sul suo ruolo sempre più cruciale all’interno della società civile. Quest’anno, inoltre, sarà presentato ufficialmente lo Sportello Giovani intitolato a Lorenzo Farinelli, giovane medico scomparso nei mesi scorsi, mentre l’intera giornata, a partire dalle ore 16, sarà inaugurata dalla premiazione del professor Luigi Miti con la nomina a socio onorario dell’Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana (A.N.S.M.I.)"