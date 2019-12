Il Natale senza magia, «feste che tristezza»: sintomi e rimedi della depressione invernale

Chi ha detto che quello che stiamo vivendo è, per definizione, il periodo più bello dell'anno? Espressioni come "la magia del Natale" non piacciono a tutti e c'è chi starebbe lontano anni luce da bagodi e risate (spesso forzate) in famiglia. De gustibus. Svegliarsi al mattino con il senso di soffocamento, con la paura di scendere dal letto e di affrontare la giornata può essere anche sintomatico della depressione stagionale, quella che la comunità scientifica chiama SAD (Disturbo Affettivo Stagionale). Neppure a dirlo: il discorso ha senso se questa condizione è prolungata per diversi giorni o settimane e nono solo nel periodo di Natale. Il disturbo si manifesta perlopiù durante l’inverno, quando le giornate sono più corte, grigie e il clima è rigido.

Sintomi

- Umore abbattuto per gran parte della giornata

- Spiccata preferenza per i carboidrati (più del solito)

- Stanchezza perenne

- Rallentamento nelle azioni quotidiane

- Aumento del sonno o dell’appetito

- Difficoltà di concentrazione

- Isolamento volontario

Cause

Sebbene le cause non siano perfettamente note, verificandosi principalmente durante il periodo invernale, si è ipotizzato che la causa della depressione invernale possa essere determinata da una carenza di serotonina, mediatore chimico cerebrale, che influisce su umore ed energia ed i cui livelli sono regolati dalla luce solare.

Chi ne soffre

La SAD è un disturbo affettivo e dell’umore, colpisce chi è biologicamente predisposto. Secondo il National Institute of Mental Health americano, influisce anche la distanza dall’equatore e una storia di depressione o altri disturbi dell’umore. Ne soffrono perlopiù le donne e, in generale, i giovani adulti.

Rimedi

NB. Consultare il proprio medico di fiducia per accertare l’esistenza del disturbo e la validità dell’eventuale trattamento.

-Fitoterapia: se una delle cause è il grigiore e l’oscurità delle giornate invernali, si può ricorrere all’uso delle lampade con luce bianca fluorescente.

-Esercizio fisico

- Valeriana, nota per le sue proprietà calmanti ed ansiolitiche.

- Passiflora, pianta medicinale usata per le sue proprietà terapeutiche calmanti.

- Biancospino, ideale anch'esso per la sua azione calmante.