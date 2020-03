Anziani soli e malati, l'assistenza arriva da Comune e Caritas: firmato l'accordo

Caritas e Comune di Senigallia insieme per aiutare, dare sostegno ed essere vicini a coloro che nell’emergenza dovuta all’espandersi del virus Covid-19 necessitano di assistenza. Lo prevede il protocollo sottoscritto ieri dal sindaco Maurizio Mangialardi e dal direttore della Caritas Giovanni Bomprezzi. L’accordo mira a potenziare il servizio “Ridiamo vicinanza” con il quale la Caritas si è dotata di una modalità di intervento per assistere la popolazione anziana, sola o in quarantena, nelle prime necessità come fare la spesa, acquistare farmaci, ritirare ricette mediche, ma anche per una telefonata di compagnia.

Cosa prevede l’accordo

Ma come funziona? Chiamando il numero verde 800 76 80 20, un operatore raccoglierà la richiesta e contatterà un volontario per svolgere il compito richiesto. Il volontario sarà riconoscibile mediante le indicazioni fornite al telefono al richiedente. Ovviamente la consegna a domicilio del materiale sarà effettuata rispettando le regole di prevenzione del contagio. Il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 20 per i residenti nella Diocesi di Senigallia. «Con la Caritas – afferma il sindaco Mangialardi – abbiamo già proficuamente collaborato in occasione dell’alluvione del 2014 e gestiamo quasi quotidianamente alcune problematiche sociali presenti nel territorio comunale. Ci è sembrato dunque naturale creare questa nuova sinergia che mette al centro i bisogni delle persone più deboli riempiendo di contenuti valori come coesione sociale e solidarietà. Grazie dunque alla Diocesi di Senigallia, alla Caritas e ai suoi meravigliosi volontari».