La dermatologia è gratuita e online, l'Inrca attiva il servizio telematico: come funziona

L’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19 apre anche per la Dermatologia dell’Istituto INRCA/IRCCS nuovi scenari e comporta la necessità di adottare nuovi modelli organizzativi. In un momento in cui il distanziamento sociale è ormai parte integrante e strategica dei nostri comportamenti quotidiani, la Dermatologia dell’Istituto diretta dal dott Carlo Cota vuole entrare virtualmente in contatto con la popolazione attraverso “INRCADermOnline”, un servizio gratuito di consulenza dermatologica online con finalità di ascolto, supporto ed orientamento verso il percorso diagnostico-terapeutico più corretto; a tale servizio si accede dalla home page del sito internet www.inrca.it . Tale piattaforma è in corso di attivazione anche per la Dermatologia dell’Istituto presso il POR di Fermo con il Dott. Lorenzo Morresi.

Chi può usare il servizio

1) nuovi utenti che presentano una problematica dermatologica e che necessitano di un primo colloquio, di orientamento ed inquadramento;

2) pazienti già seguiti presso la Dermatologia INRCA e che devono proseguire una terapia impostata;

3) pazienti valutati da altri specialisti con una indicazione alla asportazione chirurgica della lesione individuata, per approfondimento ed eventuale orientamento.

Come funziona

• l’utente dovrà fornire alcune informazioni relative alla sua problematica dermatologica, allegando la documentazione fotografica includendo una o più foto della lesione/i ed una foto dell’area del corpo coinvolta, eseguite con una buona illuminazione possibilmente naturale;

• il dermatologo INRCA, limitatamente e compatibilmente alla completezza delle informazioni e alla qualità delle immagini ricevute, proporrà, nell’arco di 72 ore lavorative, la propria valutazione prospettando l’eventuale iter diagnostico-terapeutico successivo;

• Se necessario, l’utente potrà essere contattato direttamente (via mail o via telefono) dallo specialista INRCA con la possibilità di programmare una visita presso la struttura a completamento dell’attività di consulenza.

"Con questo nuovo servizio, l’INRCA vuole dare un ulteriore contributo a favore della popolazione, nell’ambito dell’emergenza in atto (in questa fase il servizio di tele consulenza è gratuito) - scrive l'istituto in una nota- mettendo a disposizione la propria competenza e professionalità con modalità compatibili alle limitazioni necessarie in questo particolare momento di grandi difficoltà".