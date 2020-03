Misure anti-virus, tutti i comportamenti consigliati in casa e fuori

Dopo il nuovo blocco della regione e il decreto che impone, tra le altre misure, la chiusura delle scuole fino al 15 marzo in tutta Italia, ecco una guida sulle principali misure anti-coronavirus che ognuno può adottare in casa e fuori.

Comportamenti consigliati

In casa

- Lavaggio frequente delle mani

- Non scambiare bottigliette e bicchieri

Fuori casa

- Distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra

- No ad abbracci e strette di mano

- Starnutire/tossire in un fazzoletto

- Uscite limitate per gli anziani

Nelle strutture sanitarie

- Limitare il più possibile le visite ad amici e parenti

- Non sostare a lungo in sala di attesa se si accompagna qualcuno

Attività chiuse o annullate

-cinema e teatri

- manifestazioni pubbliche e congressi

-eventi sportivi (a porte chiuse fino al 20 marzo)

- scuole e università

Attività aperte e consentite nel rispetto delle raccomandazioni

- Palestre e piscine

- Sport all’aria aperta