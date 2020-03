"Insieme diffondiamo allegria", l'emergenza vista dai bambini cardiopatici in corsia

In un momento delicato e particolare il Comitato Genitori Bambini Cardiopatici ha dovuto adattarsi e rispettare le disposizione date. «Abbiamo ridotto - sostiene la Presidente Valentina Felici - in prima battuta e poi dovuto sospendere le nostre attività in corsia, il rischio di poter contagiare i ricoverati supera i benefici che i nostri collaboratori e volontari potevano portare in reparto. Ma non vogliamo lasciare sole le famiglie ricoverate e il personale che si sta prendendo cura di tutti i bambini e dei genitori che stanno vicino ai loro cuccioli. In questi giorni il Direttivo del Comitato, i collaboratori e volontari stanno cercando attività da proporre a distanza proprio per non lasciare soli i piccoli ricoverati e le loro famiglie. La settimana scorsa abbiamo coinvolto tutti in un gioco: il Cruciverbozzi un gioco da noi creato che riguarda il dr. Pupozzi. Le iniziative che stiamo pianificando terranno compagnia, in modo diverso, a i degenti e alle loro famiglie. Abbiamo in programma video tutorial con lavoretti da fare. Grazie a Irene Camilletti stiamo realizzando quelli adatti ai più piccoli e con Roberta Pesaresi quelli per le mamme ricoverate che assistono i piccoli cuori birichini. Tutto il materiale necessario sarà a disposizione in reparto. Ma non finisce qui, grazie al progetto Cloud creato da Pablo Cozzi si potrà scaricare mandando una mail a cardioterapy@gmail.com (con la parola musica nel testo o come oggetto) una lista di brani musicali e favole scelte e selezionate dall’esperto Musicoterapeuta toscano Dr. Ferdinando Suvini per creare un clima positivo nelle camere di degenza grazie alle casse donate dall’associazione Lista Cinica. Le solidarietà va avanti anche con il Coronavirus, è stato fatto un appello da Natascia Zinni a tutti i teatranti per inviare piccole storie da far sentire ai bimbi ricoverati e a casa proprio come ha fatto Federica Molteni con i suoi bimbi. Il comitato ha diffuso tramite personale una locandina a tutti i genitori presenti ora in Cardiochirurgia Pediatrica mettendo a disposizione dei numeri di telefono, quello della presidente Valentina e della collaboratrice Dr.ssa Annalisa Cannarozzo che cercheranno di far fronte alle possibili richieste provenienti dalla corsia».

«Da oggi – continua la Presidente - siamo diffondendo un video con un contest # insiemediffondiamoallegria # tutti, grandi e piccoli possono partecipare per mandare un messaggio positivo e vincere un dono speciale. Partecipare è facile e divertente, basta guardare il video sulla nostra pagina facebook ( comitato Genitori Bambini Cardiopatici torrette) imitare una delle mosse del dr. Pupozzi e inviare foto e video in cui ci “ Pupozziamo” al numero 3346100297 o postarlo sulla propria pagina facebook o profilo instagram con la scritta # insiemediffondiamoallegria. Le famiglie del Direttivo del Comitato Genitori sceglieranno il video o la foto più divertente e invieranno un bellissimo e speciale premio. Ringrazio oltre che tutto il personale e il dr. Marco Pozzi perché in questo momento stanno davvero dando il massimo, anche tutti i collaboratori e volontari che stanno trovando modi alternativi per non lasciare sole le famiglie dei bimbi dal cuore birichino».