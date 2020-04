Prevenire la carie nei bambini: dall'alimentazione alla corretta igiene orale

La carie nasce quando la flora batterica si deposita nella cavità orale per una scorretta igiene dentale. Il processo trasforma i carboidrati in acido che demineralizzano i denti fino a formare una vera e propria cavità. I più colpiti dalle carie sono i bambini di età inferiore a due anni, più esposti a un’alimentazione fatta di bevande zuccherate (come lo stesso latte) via biberon.

Come prevenire

Igiene dopo ogni pasto: no, non è troppo piccolo. Dopo ogni pasto, anche se il bambino non ha ancora i denti, è consigliabile detergere la cavità orale con una garza inumidita.

Spazzolino giusto: bisogna lavare anche i denti da latte e per farlo è bene usare uno spazzolino appositamente realizzato per bambini. In farmacie è facile trovarne uno adatto grazie all’indicazione delle fasce d’età esposte sulla confezione.

Spazzolino elettrico: diversi esperti consigliano di usare uno spazzolino roto-oscillante dopo i due anni di età e dopo ogni pasto.

Dentifricio al fluoro: questa sostanza è fondamentale in termini di prevenzione della carie perché si fissa allo smalto rendendolo più “resistente” ai processi degenerativi. Da 1 a 6 anni la concentrazione di fluoro deve essere di 1000 ppm; sopra i 6 anni può salire fino a 1450 ppm.

Scovolino: La placca tende a depositarsi tra un dente e l’altro, quindi l’uso dello scovolino (più che del filo interdentale) è assolutamente consigliato.

Alimentazione. Gli zuccheri composti favoriscono la formazione del processo carioso, quindi tendenzialmente bisogna seguire una dieta povera di zuccheri semplici. In tal senso, bisogna evitare l’utilizzo del biberon con latte e camomilla prima di andare a letto o l’utilizzo del ciuccio con miele o zucchero.

Controlli. Anche se può sembrare precoce, la prima visita dal dentista andrebbe effettuata all’età di un anno.