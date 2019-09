Pazienti cardiopatici, sedute gratis dall'osteopata

Il 26 maggio scorso è stato organizzato alle piane di Montegiorgio un evento speciale “Bimbinfesta”, iniziativa dedicata ai bambini nata dall’idea di sei ragazze, con l’obiettivo di unire divertimento e beneficienza. Ieri gli organizzatori hanno visitato la Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita di Ancona per consegnare la donazione raccolta durante la festa. «Direi che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto- sostiene la Presidente del Comitato Genitori Valentina Felici- “Bimbinfesta” ha fatto divertire grandi e piccoli. È stato un pomeriggio all’insegna del divertimento e a misura di famiglia. I bambini si sono divertiti partecipando ai laboratori creativi di pittura, cucina, lettura, bolle di sapone, ecc ,agli spettacoli degli artisti presenti e noi genitori ci siamo goduti il bellissimo clima di festa che si era creato. Ringrazio gli organizzatori dell’evento per aver pensato ai bambini cardiopatici e tutti coloro che hanno donato. La donazione che ci è stata oggi consegnata contribuirà a sostenere il progetto “Osteopatia un’arma in più contro il dolore».

Sedute gratuite

Dal mese di gennaio 2019 è partito l’ ambulatorio di Osteopatia condotto dal Dr. Alessandro D’ Antonio, Fisioterapista e Osteopata. Il progetto prevede 8 sedute gratuite per i pazienti cardiopatici congeniti operati presso la Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona diretta dal Prof. Marco Pozzi. «L’osteopatia è un approccio manuale molto delicato e non invasivo in grado di contrastare i disturbi che possono verificarsi in seguito ad un intervento cardiochirurgico – spiega il comitato in una nota -grazie al trattamento Osteopatico i pazienti possono riprendere la loro quotidianità più rapidamente». «Stiamo monitorando il progetto attraverso una raccolta dati e da un’indagine preliminare abbiamo visto gli enormi benefici che questo trattamento può portare nel periodo post operatorio – continua la Presidente- proprio per questo motivo ci stiamo impegnando affinché il progetto possa essere realizzato in Corsia, così da prevenire l’insorgenza di alcuni sintomi». Ad accogliere gli organizzatori dell’evento Bimbinfesta oltre al Comitato Genitori Bambini Cardiopatici , c’erano Medici e Infermieri della Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita.