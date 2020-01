Cinque motivi per bere birra, i benefici del luppolo: come ci mantiene in salute

Bere birra fa bene, specialmente quella artigianale, lo dice la scienza. Attenzione, siamo chiari: l’eccesso di birra è dannoso e questo è chiaro dalla notte dei tempi. La giusta dose (un paio di bicchieri al giorno) però non solo “dà gusto”, ma apporta anche dei benefici alla salute grazie alla presenza del luppolo.

Perché fa bene?

1) Calmante e sedativo

Il luppolo possiede proprietà sedative, tanto che in alcune medicine tradizionali è usato anche come base per leggeri sonniferi

2) Digestivo

La birra, sempre grazie al luppolo è capace di stimolare la digestione attraverso la produzione di succhi gastrici.

3) Il cuore ringrazia…

La birra stimola la produzione di colesterolo buono (HDL) contrastando quello cattivo (LDL), questa proprietà mette al riparo dalla formazione di trombi.

4) …i reni anche

La birra stimola la diuresi e secondo una ricerca del Clinical Journal of Medical Society, riduce di quasi il 40% il rischio di formazione di calcoli renali.

5) Combatte l’osteoporosi

La birra è ricca di silicio, un elemento che aiuta a rinforzare le ossa

Ma il troppo….

L’eccesso di birra, al contrario, porta a delle serie controindicazioni. Non solo l’ubriachezza, che le statistiche dicono essere una delle principali cause di incidenti stradali, ma si rischiano anche infiammazioni alla prostata. Inoltre può aumentare il rischio di tumori e patologie del fegato.