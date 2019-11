20 anni di Ares, l’associazione di emergenza sanitaria festeggia con un convegno ad Ancona

Quest’anno l’Ares – Associazione Regionale Emergenza Sanitaria e Sociale festeggia 20 anni di attività. “Tanti ne sono passati dal novembre 1999 quando il Dr. Marco Esposito di rientro dalla Missione Arcobaleno in Albania decise di fondare una associazione di sanitari (medici, infermieri, psicologi) formati in Medicina delle Catastrofi e pronti ad intervenire con professionalità ed efficacia in ogni situazione di disastro – scrive in una nota l’associazione- in questa importante ricorrenza cercheremo di ripercorrere la nostra storia, dalle origini ad oggi, attraverso molteplici testimonianze dei protagonisti locali, nazionali ed internazionali, cercheremo inoltre di fare il punto della situazione della nostra Associazione e delle sfide future che ci aspettano con il processo di certificazione del modulo sanitario presso il WHO. Sarà comunque un momento piacevole per incontrarsi e stare insieme nella splendida location della Mole Vanvitelliana di Ancona presso l’Auditorium Tamburi e nei locali limitrofi dove sarà allestita una mostra fotografica che ripercorrerà le nostre missioni nel mondo e verrà proiettato un filmato con un saluto di amici che hanno voluto essere con noi seppur lontani, un piccolo spettacolo e naturalmente un rinfresco per tutti. E’ con orgoglio che ci accingiamo a celebrare la nostra Associazione, sotto il Patrocinio della Regione Marche che ha percorso con noi questi nostri primi 20 anni, in un processo di collaborazione reciproca. L’appuntamento è quindi per il 14 dicembre 2019 alla Mole Vanvitelliana di Ancona, presso l’Auditorium Tamburi, dalle ore 17.00”

Il programma



Ore 17:00 Benvenuto del Direttore Ares



• Saluti del Sindaco di Ancona

• Saluti del Presidente della Regione Marche

• Saluti del Direttore Dipartimento Nazionale Protezione Civile

• Saluti del Vice Presidente Commissione Grandi Rischi

• Saluti del Referente Sanitario Regionale

• Saluti della Dirigente Servizio Sanità

• Saluti del Dirigente Servizio Protezione Civile della Regione Marche

• Saluti del Direttore Generale ASUR Marche

• Saluti del Direttore Generale Ospedali Riuniti Ancona



Ore 18:00 Ares: Passato, Presente e Futuro



Ore 18:30 Discussione



Ore 19:00 Testimonianze Nazionali ed Internazionali



Ore 19:30 Spettacolo di Intrattenimento

Ore 20: 00 aperitivo buffet