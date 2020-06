Due corde per cambiare vita, il successo del TRX: «Tonici in poche settimane»

Tonificare il corpo con corde e manubri sfruttando il peso del proprio corpo in sospensione. Il TRX è una delle discipline che negli ultimi mesi ha preso piede ad Ancona e dintorni, anche perché è una di quelle attività fitness che si possono effettuare all’aperto. Pedro Osorio è un insegnante che da qualche settimana sta tenendo corsi, oltre che alla palestra Nueva Vida di Castelferretti, al parco delle Querce di Chiaravalle. Lavora come fisioterapista e il TRX ben si sposa con il suo lavoro principale: «Questa attività permette di svolgere quasi 200 esercizi per ogni zona del corpo e per questo è usato anche nel campo della riabilitazione- spiega- è ottimo in caso di recupero da incidenti e tonifica tutto, dai deltoidi ai muscoli più grandi come il petto e i quadricipiti». Questo tipo di esercizio aiuta anche la mobilità, con risultati che arrivano già alla quarta o quinta settimana di allenamento. Il trainer però è chiaro sin da subito: chi spera di diventare Mister Olympia vada in palestra: «No, l’ipertrofia non rientra in questa attività, per quello servono i macchinari».

Il TRX è sostanzialmente composto da due fasce che vengono ancorate a una porta o anche al tronco di un albero. Mani e piedi sono sostenuti da un singolo punto di ancoraggio mentre le altre estremità sono a contatto con il suolo. «Ho iniziato tre anni fa quasi per scherzo girando per la fiera del Fitness, dopo aver provato è stato amore a prima vista- racconta Pedro- quello che ho sudato me lo ricorderò per tutta la vita». Da quel giorno Pedro ha iniziato il percorso per diventare insegnante e oggi è istruttore qualificato, ma il Covid ha modificato l’abitudine degli appassionati: «Dopo il lockdown la gente ha avuto diffidenza a rientrare in palestra, ci siamo spostati al parco e lì viene vissuta con più tranquillità». Le sedute variano da 20 a 50 minuti e sono aperte praticamente a chiunque: «Lo pratica anche mia madre che ha 62 anni- racconta Pedro- ovviamente con intensità minore rispetto a una persona di media età». Qualcuno escluso? «In tutta onestà chi ha problemi alla colonna vertebrale, come la scoliosi, è bene che prima faccia delle sedute di fisioterapia specifiche». Benefici fisici, ma anche mentali, anche le lezioni di Pedro finiscono con 15 minuti di Yoga: «Dopo 4 o 5 sedute prendi confidenza con te stesso, senti che i muscoli lavorano. I primi doloretti arrivano all’inizio, ma è normale- conclude l’istruttore- dal quarto allenamento inizi a migliorare la resistenza, forza, elasticità e mobilità».